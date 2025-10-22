 Aller au contenu principal
Teledyne s'attend à une baisse à court terme des nouveaux contrats ; les actions chutent
information fournie par Reuters 22/10/2025 à 14:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 octobre - ** Les actions du fabricant de capteurs de détection de cibles Teledyne TDY.N chutent de près de 3,3 % à environ 555 $ avant l'ouverture du marché

** Co met en garde contre un éventuel impact à court terme de la fermeture du gouvernement américain sur les nouveaux contrats

** "Compte tenu de la fermeture du gouvernement américain, nous sommes un peu mesurés quant aux attentes concernant les nouveaux contrats et les livraisons à très court terme", a déclaré le président exécutif Robert Mehrabian

** TDY revoit à la hausse ses prévisions de bénéfice par action ajusté pour l'ensemble de l'année, entre 21,45 et 21,60 dollars, contre 21,20 à 21,50 dollars précédemment

** La société affiche un bénéfice ajusté par action de 5,57 $ au troisième trimestre, supérieur aux estimations de 5,48 $ par action

** Onze des 13 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus et deux à "conserver"; leur estimation médiane est de 614 $, selon les données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, les actions ont augmenté de 23,6 % depuis le début de l'année

