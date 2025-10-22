Teledyne revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2025 en raison de l'augmentation de la demande d'équipements de défense

Teledyne Technologies TDY.N a relevé mercredi ses prévisions de bénéfices pour 2025, misant sur une demande soutenue pour ses produits électroniques de défense et ses drones militaires.

Le fabricant de capteurs de détection de cibles a également dépassé les attentes de Wall Street pour ses résultats du troisième trimestre.

Les entrepreneurs et les fournisseurs du secteur de la défense bénéficient d'une hausse de la demande d'équipements militaires à mesure que les tensions géopolitiques augmentent et que les conflits mondiaux s'enveniment.

L'entreprise a toutefois mis en garde contre la possibilité d'un impact à court terme sur les nouveaux contrats en raison de la fermeture du gouvernement américain qui dure maintenant depuis trois semaines.

Teledyne a relevé sa prévision de bénéfice annuel ajusté de 21,20 à 21,50 dollars par action à 21,45 à 21,60 dollars par action.

Au troisième trimestre, Teledyne a enregistré un chiffre d'affaires de 1,54 milliard de dollars, en hausse de 6,7 % par rapport à l'année précédente et supérieur aux prévisions de 1,53 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Son bénéfice ajusté par action s'est élevé à 5,57 dollars, dépassant également les estimations de 5,48 dollars.