Teladoc s'effondre après la révision à la baisse de ses prévisions de chiffre d'affaires, pénalisé par l'évolution de la demande chez BetterHelp

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* Teladoc indique que la demande couverte par les assurances dépasse la capacité des prestataires

* La faiblesse des paiements au comptant s'est aggravée fin mai et en juin

* Co prévoit une baisse plus marquée du chiffre d'affaires de Betterhelp en 2026

(Mise à jour des cours boursiers) par Sriparna Roy

L'action Teladoc TDOC.N a chuté de plus de 26 % jeudi, au lendemain de l'annonce par le prestataire de soins de santé en ligne d'une révision à la baisse de ses prévisions de chiffre d'affaires annuel et de la mise en avant des difficultés rencontrées par BetterHelp, sa division dédiée aux services de santé mentale.

BetterHelp, l’activité de santé mentale de Teladoc destinée directement aux consommateurs, a été au centre de l’attention des investisseurs alors que la société s’oriente vers l’offre de services pris en charge par les assurances sur sa plateforme.

La société a indiqué que la demande de services pris en charge par les assurances parmi ses clients avait dépassé les attentes et excédé la capacité disponible des prestataires, ce qui a limité le nombre de séances qu’elle pouvait proposer et freiné la croissance de son chiffre d’affaires.

"La pression sur le chiffre d’affaires provenant des paiements au comptant s’est encore accentuée fin mai et en juin, dépassant les hypothèses sur lesquelles reposaient nos prévisions antérieures", a déclaré le directeur général Chuck Divita, bien que le chiffre d’affaires lié à l’assurance dans le segment BetterHelp ait presque atteint la fourchette haute des prévisions de Teladoc.

Les difficultés rencontrées par BetterHelp pourraient toutefois compromettre le calendrier d’une amélioration plus significative des résultats, a déclaré Lisa Gill, analyste chez J.P. Morgan.

Teladoc table désormais sur un chiffre d’affaires pour 2026 compris entre 2,36 et 2,45 milliards de dollars, en deçà de ses estimations précédentes, qui se situaient entre 2,48 et 2,58 milliards de dollars.

Les actions de la société, dont la capitalisation boursière s’élève à environ 1,7 milliard de dollars, ont progressé de plus de 30 % depuis le début de l’année. Jeudi, le cours de l’action a chuté à 6,72 dollars.

UN NOUVEAU REVERS POUR BETTERHELP

Alors que l’essor des services de santé en ligne, stimulé par la pandémie, a contribué à la croissance de Teladoc ces dernières années, BetterHelp a dû faire face à des difficultés, les coûts élevés d’acquisition de clients et de publicité pesant sur ses performances.

Teladoc a déclaré s'attendre à ce que ses dépenses publicitaires pour 2026 soient inférieures à ses estimations précédentes, car elle se concentre sur la réalisation des objectifs globaux de marge de l'entreprise, même si cela pourrait avoir un impact négatif sur l'acquisition d'utilisateurs payants.

La société prévoit que le chiffre d'affaires de BetterHelp en 2026 reculera de 19,0 % à 12,7 %, contre une baisse de 6,50 % à 1 % selon ses estimations précédentes.