Teladoc Health plonge après avoir manqué ses objectifs de chiffre d'affaires au deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 juillet - ** L'action de la société de télésanté Teladoc Health TDOC.N recule de plus de 19% à 7,36 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché

** La société affiche un chiffre d'affaires de 606,93 millions de dollars pour le deuxième trimestre , en deçà des estimations de Wall Street qui s'élevaient à 615,39 millions de dollars

** TDOC prévoit désormais que le chiffre d'affaires de son segment de santé mentale BetterHelp reculera de 13% à 19% en 2026

** La société prévoit un chiffre d'affaires compris entre 569 millions et 609 millions de dollars pour le troisième trimestre

** TDOC indique que l'accélération de la baisse du chiffre d'affaires en espèces de BetterHelp a pesé sur les résultats globaux

** Six des 25 sociétés de courtage attribuent à l'action la recommandation « acheter » ou mieux, tandis que 19 recommandent de « conserver »; leur objectif de cours médian est de 8 $

** À la clôture d'hier, le titre affichait une hausse de 31,1% depuis le début de l'année