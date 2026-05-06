Ted Turner, fondateur de CNN, est décédé à l'âge de 87 ans

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information fournie par Boursorama avec AFP•06.05.2026•17:14•
Les stocks commerciaux de pétrole brut ont diminué la semaine passée aux Etats-Unis, selon des chiffres publiés mercredi par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA), et des barils ont une nouvelle fois été prélevés sur la réserve stratégique. Durant ...
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information fournie par Zonebourse•06.05.2026•17:10•
Venant nourrir le regain d'engouement pour la thématique de l'IA qui soutient Wall Street depuis plusieurs séances, AMD (Advanced Micro Devices) a dévoilé une publication trimestrielle cochant toutes les bonnes cases, aussi bien sur le trimestre écoulé que sur ...
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Le préfet de la Seine-Saint-Denis, Julien Charles, a annoncé mercredi avoir demandé au maire LFI de Saint-Denis, Bally Bagayoko, de revenir sur sa décision de décrocher de son bureau le portrait du président Emmanuel Macron, tout en admettant que ce geste n'est ...
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information fournie par Boursorama avec Media Services•06.05.2026•16:40•
Ce principe, que le futur ex-Premier ministre hongrois a largement tourné à son avantage pour torpiller des mesures en soutien de l'Ukraine, peut placer l'Union européenne dans un "danger existentiel", juge le ministre allemand des Affaires étrangères. Comment ...
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