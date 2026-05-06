information fournie par Reuters • 06/05/2026 à 16:15

Ted Turner, fondateur de CNN, est décédé à l'âge de 87 ans

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Ted Turner, fondateur de la chaîne CNN, est décédé à l'âge de 87 ans, a annoncé CNN mercredi.