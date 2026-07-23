Teck Resources dépasse les prévisions de bénéfices grâce à une production et à des cours du cuivre en hausse

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Teck Resources TECKb.TO a dépassé jeudi les prévisions de Wall Street concernant son bénéfice du deuxième trimestre, grâce à la hausse des cours du cuivre et à l'augmentation de sa production.

L'action de la société a progressé de près de 6% lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

Les cours de référence du cuivre à trois mois CMCU3 ont grimpé de 41,5% au cours du trimestre par rapport à l'année précédente, portés par les craintes d'une offre restreinte et d'une forte demande en Chine.

Les anticipations concernant l’instauration de droits de douane américains sur les importations de cuivre ont également soutenu les cours de ce métal.

La demande mondiale de cuivre devrait bondir de 50% d’ici 2040, les services publics s’empressant de construire des installations pour répondre à la consommation d’électricité en forte hausse des centres de données, à la transition énergétique et à l’augmentation des dépenses de défense.

Teck Resources, qui est en train de fusionner avec Anglo American, a indiqué que les prix réalisés du cuivre s’étaient établis en moyenne à 6,05 dollars la livre au deuxième trimestre, contre 4,32 dollars la livre un an plus tôt. La production a augmenté de près de 24,6% pour atteindre 135.900 tonnes.

La production de la mine de Quebrada Blanca, au Chili, a augmenté pour atteindre 55.800 tonnes, contre 52.700 tonnes un an plus tôt.

La société minière a annoncé un bénéfice ajusté de 1,93 dollar canadien par action pour le trimestre clos le 30 juin, supérieur à l’estimation moyenne des analystes de 1,25 dollar canadien, selon les données compilées par LSEG.

Par ailleurs, le gouvernement canadien a annoncé ce mois-ci un investissement potentiel en capital pouvant atteindre 400 millions de dollars canadiens (285 millions de dollars) afin de soutenir l'extension du site Trail Operations de Teck en Colombie-Britannique.

Freeport-McMoRan, une société américaine du même secteur, doit publier ses résultats plus tard dans la journée de jeudi.

(1 dollar américain = 1,4058 dollar canadien)