Teck Resources dépasse les prévisions de bénéfices grâce à une production et à des cours du cuivre en forte hausse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des cours boursiers; ajout d'informations issues de la conférence téléphonique aux paragraphes 7 à 10) par Katha Kalia et Divya Rajagopal

Teck Resources TECKb.TO a dépassé jeudi les estimations de Wall Street concernant son bénéfice du deuxième trimestre, grâce à la hausse des cours du cuivre et à l'augmentation de sa production.

L'action de la société a progressé de 4% dansl'après-midi.

Les cours de référence du cuivre à trois mois CMCU3 ont grimpé de 41,5% au cours du trimestre par rapport à l’année précédente, portés par les craintes d’une offre restreinte et d’une forte demande en Chine.

La demande mondiale de cuivre devrait bondir de 50% d’ici 2040, les services publics s’empressant de construire des installations pour répondre à la consommation d’électricité en forte hausse des centres de données, à la transition énergétique et à l’augmentation des dépenses de défense.

Teck Resources, qui est en train de fusionner avec Anglo American AAL.L dans le cadre d’une opération de 53 milliards de dollars, a indiqué que les prix réalisés du cuivre s’étaient établis en moyenne à 6,05 dollars la livre au deuxième trimestre, contre 4,32 dollars la livre un an plus tôt. La production a augmenté de près de 24,6% pour atteindre 135 900 tonnes.

Lors d’une conférence téléphonique post-publication des résultats, Teck Resources a indiqué que le processus d’approbation de la fusion par les autorités chinoises se déroulait normalement et qu’elle n’avait reçu aucune demande de mesures correctives de la part des autorités chinoises.

Par ailleurs, Teck a indiqué qu’elle continuait d’évaluer un large éventail de sources potentielles de matières premières pour le traitement du germanium, alors que la société minière s’efforce d’étendre ses capacités dans ce minerai stratégique.

Teck, premier producteur de germanium d’Amérique du Nord, avait déclaré l’année dernière qu’elle étudiait des options pour accroître la production de ce métal et qu’elle était en pourparlers avec les gouvernements canadien et américain concernant un éventuel soutien financier.

Le germanium est un minerai stratégique utilisé dans la fabrication de semi-conducteurs, les technologies infrarouges, les câbles à fibres optiques et les cellules solaires.

La production de la mine de Quebrada Blanca, au Chili, a augmenté pour atteindre 55 800 tonnes, contre 52 700 tonnes un an plus tôt.

La société minière a annoncé un bénéfice ajusté de 1,93 dollar canadien par action pour le trimestre clos le 30 juin, dépassant l’estimation moyenne des analystes de 1,25 dollar canadien, selon les données compilées par LSEG.

Par ailleurs, le gouvernement canadien a annoncé ce mois-ci un investissement potentiel en capital pouvant atteindre 400 millions de dollars canadiens (285 millions de dollars) afin de soutenir l'extension du site Trail Operations de Teck en Colombie-Britannique.

(1 dollar = 1,4058 dollar canadien)