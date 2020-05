Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TechnipFMC veut supprimer 700 emplois en Norvège Reuters • 05/05/2020 à 13:29









PARIS, 5 mai (Reuters) - Le groupe fanco-américain de services pétroliers TechnipFMC FTI.N FTI.PA a l'intention de supprimer 700 emplois sur ses sites de Norvège en raison des difficultés du marché, a déclaré mardi un porte-parole. "TechnipFMC confirme qu'en raison de la situation sans précédent du marché, le conseil d'administration du groupe en Norvège a approuvé une réduction des effectifs pouvant représenter 700 postes sur tous les sites", a-t-il dit, ajoutant que l'objectif était de finaliser la procédure d'ici fin août. Le groupe emploie 3.100 personnes en Norvège. (Bate Felix; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Philippe Lefief)

Valeurs associées TECHNIPFMC Euronext Paris +3.20%