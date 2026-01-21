 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Technip : risque de rupture du support des 31,5E
information fournie par Zonebourse 21/01/2026 à 10:44

Technip Energies subit un lourd pullback sous 33,8E (la MM50) et menace à présent le support des 31,5E, le support majeur des 19/20 décembre dernier et ex résistance du 24 mars 2025.
Le risque de poursuite de la correction est élevé alors que les MM100 et MM200 forment une "death cross" dans la zone des 35,5E : le test des 30E semble envisageable avant fin janvier, le comblement du "gap" des 27,56E du 11 avril 2025 pourrait suivre.

Valeurs associées

TECHNIP ENERGIES
31,520 EUR Euronext Paris -2,90%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank