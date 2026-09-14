Technip Energies s'associe à Honeywell et Siemens Energy pour lancer sa solution de GNL

Technip Energies annonce le lancement de SnapLNG1.5, une solution de gaz naturel liquéfié (GNL) standardisée, entièrement modulaire et électrifiée, développée avec Honeywell Technologies et Siemens Energy. Reposant sur un train de liquéfaction d'une capacité de 1,5 million de tonnes par an (Mtpa), cette solution permet aux développeurs de mettre en service de nouvelles capacités de GNL plus rapidement, de mieux maîtriser l'exécution de leurs projets et de réduire les émissions liées à l'exploitation.

La demande de GNL devrait augmenter sensiblement au cours de la prochaine décennie. Plus de 200 Mtpa de nouvelles capacités pourraient ainsi être nécessaires d'ici à 2035, ouvrant d'importantes perspectives aux développeurs de projets.

Les Etats-Unis devraient représenter environ 50% de la croissance du marché mondial du GNL, ce qui renforce le besoin de solutions capables d'accélérer la réalisation des projets, d'en réduire la complexité, d'améliorer leur fiabilité et de favoriser une exploitation moins carbonée.

SnapLNG 1.5 répond à ces enjeux grâce à une conception standardisée et reproductible, adaptée au marché en pleine croissance des installations de GNL de petite et moyenne capacité.

Commercialisée par Technip Energies, SnapLNG 1.5 s'appuie sur son expertise dans la réalisation de projets GNL, son savoir-faire en matière de modularisation et son approche digitale pour l'exécution de projets. La solution intègre les technologies éprouvées de Honeywell Technologies pour le prétraitement du gaz, la liquéfaction et l'automatisation, ainsi que les solutions électrifiées de turbomachines et de compression de Siemens Energy.

SnapLNG 1.5 repose sur un train standardisé de 1,5 Mtpa, qui peut être répliqué pour répondre aux besoins de projets de plus grande capacité. Le recours à une préfabrication hors site et à une technologie de liquéfaction entraînée par des moteurs électriques permet de simplifier le développement des projets, de réduire jusqu'à deux ans leur calendrier de réalisation et d'améliorer les performances en phase d'exploitation.

Cette collaboration sera officiellement présentée à l'occasion de Gastech 2026 (14-17 septembre 2026 à Bangkok), lors d'une cérémonie de signature réunissant les trois entreprises sur le stand de Technip Energies.