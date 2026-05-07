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Technip Energies : retombe sur le seuil pivot des 38E
information fournie par Zonebourse 07/05/2026 à 10:28

Technip Energies se retrouve bloqué sous 40E et retombe sur le seuil pivot des 38E, toujours pénalisé par des résultats décevants au premier trimestre 2026 sur fond de tensions au Proche-Orient et de blocage du détroit d'Ormuz (qui doit rouvrir incessamment depuis 6 semaines selon la Maison Blanche).
Le titre matérialise un double sommet sous 41E puis 40,94E et risque de revenir au contact de la MM200 qui gravite vers 36,3E.
Si ce récent plancher était enfoncé l'objectif suivant serait un test de la MM100 qui gravite vers 34,7E.

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