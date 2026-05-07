Technip Energies : retombe sur le seuil pivot des 38E
information fournie par Zonebourse 07/05/2026 à 10:28
Le titre matérialise un double sommet sous 41E puis 40,94E et risque de revenir au contact de la MM200 qui gravite vers 36,3E.
Si ce récent plancher était enfoncé l'objectif suivant serait un test de la MM100 qui gravite vers 34,7E.
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