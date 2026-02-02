 Aller au contenu principal
Technip Energies : retombe sous 32E, gare à la cassure des 31,5E
information fournie par Zonebourse 02/02/2026 à 11:12

Technip Energies bute depuis plusieurs semaines sous 33,7E : avec la rechute de -3% du prix du baril, le cours retombe sous 32E : gare à la cassure des 31,5E, le plancher du 19 décembre 2025 puis du 21 janvier en intraday, ex-résistance de fin mars 2025.
Le titre pourrait alors glisser en direction de 27,56E, "gap" du 11 avril 2025, puis de 26,2E, l'ex-plancher du 25 février puis du 7 avril 2025.

Valeurs associées

TECHNIP ENERGIES
32,1000 EUR Euronext Paris -2,85%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

