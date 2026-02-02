Technip Energies : retombe sous 32E, gare à la cassure des 31,5E
02/02/2026
Le titre pourrait alors glisser en direction de 27,56E, "gap" du 11 avril 2025, puis de 26,2E, l'ex-plancher du 25 février puis du 7 avril 2025.
Valeurs associées
|32,1000 EUR
|Euronext Paris
|-2,85%
