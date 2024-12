Technip Energies remporte un important contrat de captage de carbone en Grande-Bretagne

(Crédits photo: Technip Energies)

Technip Energies a remporté un important contrat auprès du britannique NZT Power Limited en vue de la construction et du captage du carbone d'une centrale électrique au gaz dans le nord-est de l'Angleterre, a-t-il annoncé mardi.

"Ce projet pionnier sera la première centrale électrique au gaz dans le monde dotée d'un système de captage et de stockage du carbone", indique le groupe français d'ingénierie et de services, leader dans cette opération d'un consortium avec l'américain GE Vernova et le groupe britannique de construction Balfour Beatty.

"Jusqu'à 2 millions de tonnes de CO2 par an seront captées puis transportées et stockées de manière permanente" dans le cadre de ce projet, précise-t-il.

Technip Energies souligne qu'il s'agit d'un contrat "majeur" pour lui, c'est-à-dire représentant plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires.

Le captage et le stockage du carbone (Carbon capture and storage, CCS) vise à capturer le CO2 à la source, au niveau des usines par exemple, afin d'éliminer les émissions supplémentaires de carbone. Il se distingue de l'élimination du carbone (Direct air capture, DAC) qui vise à extraire le CO2 déjà présent dans l'atmosphère.

"La centrale pourrait produire jusqu'à 742 mégawatts d'électricité flexible et bas carbone, soit l'équivalent des besoins moyens annuels en électricité de plus d'un million de foyers britanniques, soutenant ainsi la transition du Royaume-Uni vers un avenir énergétique plus propre", affirme Technip Energies, qui a intégré dans sa solution la technologie de captage "Cansolv" de Shell.

Le gouvernement britannique a annoncé un investissement de 21,7 milliards de livres sterling en faveur des projets de captage et de stockage des émissions de carbone issues des activités industrielles, de la production d'énergie et d'hydrogène, dans le cadre de son objectif net zéro d'ici à 2050, rappelle le groupe français.

"Ce contrat confirme la position de leader de Technip Energies en tant que fournisseur de solutions intégrées de captage de carbone", a déclaré Arnaud Pieton, son directeur général. "Ce projet novateur représente une étape importante dans nos efforts collectifs pour amener la technologie de captage du carbone à l'échelle industrielle", a-t-il ajouté.