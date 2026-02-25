Technip Energies remporte un contrat "majeur" pour le projet NFW au Qatar
information fournie par Zonebourse 25/02/2026 à 14:10
Ce contrat, qualifié de "majeur" (représentant plus d'1 MdEUR de chiffre d'affaires dans la terminologie du groupe), a été remporté par Technip Energies en tant que leader d'une joint-venture avec Consolidated Contractors Company et Gulf Asia Contracting.
Ce contrat porte sur la livraison de deux méga-trains de liquéfaction, chacun d'une capacité de 8 MTPA (millions de tonnes par an) de gaz naturel liquéfié (GNL), répliques des deux trains actuellement en construction pour le projet North Field South (NFS).
À l'instar des projets North Field East (NFE) et North Field South (NFS), le projet NFW permettra de capter et de séquestrer 1,1 MTPA supplémentaires de CO2, portant le total à 2,2 MTPA pour NFS et NFW combinés.
Technip Energies ajoute que ce projet d'expansion permettra de produire environ 16 MTPA de GNL et, associé aux projets NFE et NFS, portera la capacité totale d'exportation de GNL du Qatar de 77 MTPA à 142 MTPA.
