Technip Energies rachète l’activité Advanced Materials & Catalysts d’Ecovyst

(Actualisé avec précision, cours de Bourse et commentaire d'analystes)

Technip Energies TE.PA a annoncé jeudi la signature d’un accord définitif en vue d'acquérir l’activité Advanced Materials & Catalysts du groupe américain Ecovyst ECVT.N pour 556 millions de dollars (475,38 millions d'euros).

L'opération doit permettre au groupe parapétrolier de renforcer sa division Technologie, produits et services (TPS) en élargissant son portefeuille de catalyseurs, des matériaux qui accélèrent les réactions chimiques et améliorent l’efficacité des procédés industriels.

Elle devrait être finalisée d'ici le premier trimestre 2026, sous réserve des autorisations réglementaires et des conditions de clôture.

A la Bourse de Paris, le titre Technip Energies gagnait 4,5% vers 08h20 GMT, contre une hausse de 0,78% au même moment pour le SBF 120 .SBF120 .

Pour Victoria McCulloch, analyste chez RBC Capital Markets, l'acquisition est en ligne avec la stratégie de Technip Energies visant à renforcer les offres de sa branche TPS et à sécuriser une activité immédiatement créatrice de flux de trésorerie et de bénéfices.

Technip Energies prévoit ainsi que l’acquisition de l’activité Advanced Materials & Catalysts d'Ecovyst sera immédiatement relutive en termes de résultat net et de flux de trésorerie.

Le groupe a précisé que sur une base pro forma pour 2024, Advanced Materials & Catalysts augmente la contribution de TPS à l'Ebitda des segments de 39% à environ 45%.

Advanced Materials & Catalysts a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 223 millions de dollars. La société emploie 330 personnes et dispose de trois sites de production aux États-Unis et en Europe.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault)