La Banque de France relève sa prévision de croissance à 0,9% pour 2025
information fournie par Reuters 19/12/2025 à 08:02

Bâtiment de la Banque centrale française à Paris

La Banque de France (BdF) a relevé vendredi sa prévision de croissance économique pour 2025, ‍à la faveur d'un "pic d'activité" inattendu au troisième trimestre.

L'institut table désormais sur une progression de 0,9% du produit intérieur brut (PIB) cette année, ‌contre +0,8% attendu auparavant.

Au troisième trimestre, la croissance du PIB est ressortie à 0,5%, un niveau bien supérieur à ce ​qu'avait intégré la BdF dans ses prévisions de septembre, grâce ⁠notamment au dynamisme des exportations. La prévision pour le quatrième trimestre est confirmée à +0,2%.

"Cette surprise implique un acquis ⁠de croissance plus ‍élevé à l'issue du troisième trimestre, aussi bien pour ⁠2025 que 2026", indique la BdF dans ses prévisions actualisées.

Pour l'an prochain, elle table désormais sur une croissance de 1%, contre +0,9% ​attendu précédemment.

"L'incertitude induite par la politique commerciale américaine en 2025 pèserait moins sur la croissance en 2026, à condition que les accords ⁠bilatéraux conclus ne soient pas remis en question", souligne ​la BdF.

L'activité économique devrait aussi bénéficier l'an prochain ​d'une progression à ​un rythme plus soutenu de la consommation des ménages.

La croissance économique ​française est ensuite attendue à ⁠1% en 2027 et 1,1% en 2028.

Les projections de la BdF ont été arrêtées début décembre alors que la discussion budgétaire au Parlement pour 2026 est encore en cours. Elles s'appuient donc sur les ‌projets de loi de Finances initiaux du gouvernement.

"Une consolidation budgétaire moindre que celle des projets initiaux n'entraînerait pas pour autant un surplus de croissance, car l'incertitude fiscale prolongée se traduirait par des comportements des ménages et des entreprises toujours plus attentistes", prévient la ‌BdF.

(Rédigé par Blandine Hénault)

