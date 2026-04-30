Technip Energies pénalisé par la guerre au Moyen-Orient au premier trimestre

( AFP / ERIC PIERMONT )

Technip Energies a annoncé jeudi une baisse de près de 18% de son bénéfice net au premier trimestre, pénalisé par les conséquences de la guerre au Moyen-Orient sur ses chantiers.

Le bénéfice net du groupe spécialisé dans les infrastructures énergétiques s'est établi à 84,5 millions d'euros, contre 102,6 millions à la même période en 2025, tandis que le chiffre d'affaires a reculé de 2%, pour atteindre 1,79 milliard d'euros.

La direction de l'entreprise a souligné faire face à "d'importantes perturbations" opérationnelles en raison du conflit au Moyen-Orient: certains chantiers ont été temporairement mis à l'arrêt, et les coûts ont augmenté, notamment pour "garantir la sécurité des équipes".

"En supposant une normalisation de la situation au Moyen-Orient d'ici la fin du deuxième trimestre, nous estimons qu'environ 500 à 600 millions d'euros de chiffre d'affaires seront reportés au-delà de 2026", estime Arnaud Pieton, directeur général du groupe, cité dans un communiqué.

Aucun contrat n'a été annulé, il s'agit "juste d'un report de chiffre d'affaires", a avancé le directeur financier Bruno Vibert lors d'un point avec des journalistes.

Le groupe est particulièrement présent sur le marché du GNL, gaz naturel refroidi à l'état liquide pour faciliter son transport par navire.

Ses activités se divisent en deux branches: la livraison de vastes projets d'infrastructures d'une part, et la fourniture de technologies, de produits et de services d'autre part.

Technip Energies s'est toutefois félicité d'une "forte dynamique commerciale" au premier trimestre, avec plus de 6 milliards d'euros de prises de commandes.

Ce bond s'explique notamment par un contrat géant décroché au Qatar, auprès de la compagnie pétrolière nationale QatarEnergy, pour concevoir et construire deux nouveaux méga-trains de traitement de GNL.

Le montant de ce contrat n'a pas été précisé, mais dépasse a minima le milliard d'euros de chiffre d'affaires.

En 2026, pour sa branche principale consacrée à la livraison de projets, le groupe table désormais, toujours avec les mêmes réserves sur la guerre au Moyen-Orient, sur un chiffre d'affaires compris entre 5,7 et 6,3 milliards d'euros, contre une fourchette de 6,3 à 6,7 milliards espérée auparavant.

Sur le plus long terme, Technip Energies assure que cette crise démontre "la pertinence" du groupe, car elle illustre "le besoin d'infrastructures complémentaires", pour "diversifier les sources d'énergies", estime Bruno Vibert.