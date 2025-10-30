Technip Energies : lourd pullback sous 37,8E, test des 34E imminent
information fournie par Zonebourse 30/10/2025 à 12:46
Le prochain objectif à la baisse serait 31,5E, l'ex résistance du 24 mars dernier.
Valeurs associées
|34,4000 EUR
|Euronext Paris
|-7,58%
