 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 129,03
-0,88%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Technip Energies : lourd pullback sous 37,8E, test des 34E imminent
information fournie par Zonebourse 30/10/2025 à 12:46

Technip Energies subit un lourd pullback sous 37,8E (-7,5% jusque vers 34,4E) : la correction s'amorce via un 'gap' de rupture' sous 37,22E (support des 10 et 22/10) et tutoie déjà le plancher des 34E de la mi-juin.
Le prochain objectif à la baisse serait 31,5E, l'ex résistance du 24 mars dernier.

Valeurs associées

TECHNIP ENERGIES
34,4000 EUR Euronext Paris -7,58%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La BCE illuminée pour l'anniversaire de l'euro en 2021. (Crédits: BCE)
    La BCE maintient ses taux directeurs inchangés
    information fournie par Reuters 30.10.2025 14:17 

    La Banque centrale européenne (BCE) a, comme prévu, laissé jeudi ses taux directeurs à leur niveau actuel, marquant sa troisième pause dans son cycle d'assouplissement monétaire après des décisions similaires en juillet et septembre. Le taux de dépôt reste ainsi ... Lire la suite

  • Un lancement de fusée au centre spatial, à Sriharikota (Inde), en 2023 ( AFP / R.SATISH BABU )
    Espace : l'Inde va lancer "le plus lourd" satellite de son histoire
    information fournie par Boursorama avec Media Services 30.10.2025 14:15 

    Le décollage du lanceur LVM3-M5 est programmé pour dimanche 2 novembre. L'agence spatiale indienne (ISRO) a annoncé jeudi 30 octobre le lancement dimanche de sa plus puissante fusée avec à son bord le plus lourd satellite de télécommunications indien placé en orbite, ... Lire la suite

  • Jean-Claude Trichet : "Je suis convaincu qu'il y aura une correction importante des marchés boursiers américains !"
    Jean-Claude Trichet : "Je suis convaincu qu'il y aura une correction importante des marchés boursiers américains !"
    information fournie par Ecorama 30.10.2025 14:10 

    Jean-Claude Trichet, ancien président de la Banque centrale européenne, était l'invité de l'émission Ecorama du 30 octobre 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la divergence croissante entre la Fed et la BCE, les risques ... Lire la suite

  • Trump se félicite d'un "grand succès" après sa rencontre avec Xi
    Trump se félicite d'un "grand succès" après sa rencontre avec Xi
    information fournie par AFP Video 30.10.2025 14:09 

    Donald Trump et Xi Jinping se sont entendus jeudi pour apaiser le conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine, lors d'une rencontre en Corée du Sud qualifiée par le président américain de "grand succès". ++COMPLÈTE VIDI82GG2WE_FR++

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank