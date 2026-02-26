 Aller au contenu principal
Technip Energies-Le président du CA prendra sa retraite à la fin de son mandat
information fournie par Reuters 26/02/2026 à 17:51

Technip Energies NV TE.PA :

* ANNONCE LA PROPOSITION DE NOMINATION DE JOHN O'HIGGINS ET LUC RÉMONT AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

* JOSEPH RINALDI, PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, A L'INTENTION DE PRENDRE SA RETRAITE IMMÉDIATEMENT APRÈS L'AG ANNUELLE 2026

Texte original nGNX3B1rql Pour plus de détails, cliquez sur TE.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

TECHNIP ENERGIES
37,6000 EUR Euronext Paris +4,04%
