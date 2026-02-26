information fournie par Reuters • 26/02/2026 à 17:51

Technip Energies-Le président du CA prendra sa retraite à la fin de son mandat

Technip Energies NV TE.PA :

* ANNONCE LA PROPOSITION DE NOMINATION DE JOHN O'HIGGINS ET LUC RÉMONT AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

* JOSEPH RINALDI, PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, A L'INTENTION DE PRENDRE SA RETRAITE IMMÉDIATEMENT APRÈS L'AG ANNUELLE 2026

