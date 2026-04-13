Technip Energies lance son offre d'actionnariat salarié 2026
information fournie par Zonebourse 13/04/2026 à 18:19
L'offre est proposée dans le cadre du plan d'épargne groupe (PEG) et du plan d'épargne groupe international (PEGI) de Technip Energies.
Elle sera réalisée par augmentation de capital, portant sur un maximum de 1,5% du capital social, dans la limite du montant total de souscription de 55 millions d'euros. Les actions nouvelles seront entièrement assimilées dès leur émission aux actions existantes admises aux négociations sur Euronext Paris.
Les salariés éligibles auront la possibilité de souscrire aux offres suivantes :
- "ESOP Classic", permettant de souscrire à un prix décoté avec le bénéfice de l'abondement.
- "ESOP Leverage", permettant de bénéficier d'une protection de l'apport personnel, et du montant le plus élevé entre un rendement minimum garanti sur la durée d'investissement et un multiple de la hausse moyenne protégée du cours de l'action Technip Energies.
Le prix de souscription des actions sera égal à la moyenne arithmétique des cours moyens pondérés par les volumes (VWAP) de l'action Technip Energies sur Euronext Paris constatés sur les 20 jours de Bourse précédant la date de la décision du directeur général fixant la date d'ouverture de la période de souscription/révocation, diminuée d'une décote de 20%.
Les actions seront soumises à une période d'indisponibilité de 5 ans, sauf cas exceptionnel de déblocage anticipé autorisé. Elles seront souscrites par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement d'entreprise (FCPE) ou, dans certains pays, directement par les salariés.
Valeurs associées
|39,6800 EUR
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