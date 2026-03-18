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Technip Energies investit dans le projet DEZiR de Verso Energy
information fournie par Zonebourse 18/03/2026 à 08:48

Technip Energies a signé un accord avec Verso Energy en vue d'acquérir une participation minoritaire dans le projet DEZiR, une usine de carburant de synthèse pour l'aviation ("eSAF") située à Rouen, en France. Cet investissement témoigne du soutien de Technip Energies à ce projet industriel majeur, lauréat des programmes France 2030 et de l'Innovation Fund européen.

Le spécialiste de l'ingénierie et des technologies contribuera au projet via sa solution de capture de carbone Canopy by T.EN. Reposant sur la technologie Shell CANSOLV CO2, cette solution permettra de capter le CO2 biogénique d'industries voisines afin de le valoriser dans la production de eSAF.

Par ailleurs, Rely, la coentreprise de Technip Energies avec John Cockerill dédiée aux solutions Power-to-X, réalise par ailleurs l'ingénierie de base (FEED) du projet.

Verso Energy et Rely ont pour objectif de faire de DEZiR un modèle pour le déploiement futur d'usines de eSAF en France et à l'international.

Verso Energy et Rely, ont signé en novembre 2025 le premier contrat FEED pour un projet d'usine de eSAF à Rouen. A sa mise en service à l'horizon 2030, cette usine produira 80 000 tonnes par an de carburant décarboné pour l'aviation. Ce projet renforcera la souveraineté énergétique de la France tout en contribuant aux objectifs climatiques nationaux et européens.

Par ailleurs, dans le cadre d'un accord de collaboration dédié avec Rely, Verso Energy intègre l'ensemble de son portefeuille de développement à ce partenariat.

Ce dernier comprend sept usines situées à Rouen, Epinal, Saillat-sur-Vienne et Tartas (France), à Oulu et Tornio (Finlande), ainsi qu'à Jesup (Géorgie, Etats-Unis).

Cet accord vise à capitaliser sur la réplicabilité du modèle initial pour réduire les coûts et accélérer la mise sur le marché du eSAF.

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