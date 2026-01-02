 Aller au contenu principal
Technip Energies finalise l'acquisition de l'activité Advanced Materials & Catalysts d'Ecovyst
information fournie par Reuters 02/01/2026 à 07:04

Technip Energies NV TE.PA :

* TECHNIP ENERGIES FINALISE L'ACQUISITION DE L'ACTIVITÉ ADVANCED MATERIALS & CATALYSTS D'ECOVYST

Texte original nGNX3MMsfH

(Rédaction de Gdansk)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

TECHNIP ENERGIES
32,480 EUR Euronext Paris -0,55%
A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 02.01.2026 08:08 

    (Actualisé avec Orsted) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris ... Lire la suite

  • Societe generale (Crédit: John Reynolds / Flickr)
    A suivre aujourd'hui... Société Générale
    information fournie par AOF 02.01.2026 08:01 

    (AOF) - Le secteur bancaire a connu une belle année boursière, Société Générale ayant connu la plus forte progression du CAC 40 en 2025 avec un bond de 153,02 % à 68,72 euros. SG a profité d'un rattrapage sectoriel et a publié tout au long de l'année de très bons ... Lire la suite

  • Worldline sur un smartphone (Crédit: / Adobe Stock)
    A suivre aujourd'hui... Worldline
    information fournie par AOF 02.01.2026 08:00 

    (AOF) - Worldline (-81,58% à 1,562 euro) a poursuivi sa descente aux enfers après avoir déjà perdu 45,9% sur l'ensemble de l'année 2024. Sur l'exercice 2025, le spécialiste des services de paiements a notamment dévoilé des résultats faibles, tout en abaissant certains ... Lire la suite

  • pernod ricard (Crédit: Polo Polotto / Flickr)
    A suivre aujourd'hui... Pernod Ricard
    information fournie par AOF 02.01.2026 08:00 

    (AOF) - Pernod Ricard a subi la plus forte baisse du CAC 40 en 2025 : -32,94% à 73,10 euros. Le groupe de vins et spiritueux a vu ses ventes baisser de 5,5% sur l'exercice 2024-2025, clos le 30 juin 2025, notamment sur des marchés importants comme la Chine et les ... Lire la suite

