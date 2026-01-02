Technip Energies NV TE.PA :
* TECHNIP ENERGIES FINALISE L'ACQUISITION DE L'ACTIVITÉ ADVANCED MATERIALS & CATALYSTS D'ECOVYST
Texte original nGNX3MMsfH Pour plus de détails, cliquez sur TE.PA
(Rédaction de Gdansk)
Technip Energies NV TE.PA :
* TECHNIP ENERGIES FINALISE L'ACQUISITION DE L'ACTIVITÉ ADVANCED MATERIALS & CATALYSTS D'ECOVYST
Texte original nGNX3MMsfH Pour plus de détails, cliquez sur TE.PA
(Rédaction de Gdansk)
|32,480 EUR
|Euronext Paris
|-0,55%
(Actualisé avec Orsted) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris ... Lire la suite
(AOF) - Le secteur bancaire a connu une belle année boursière, Société Générale ayant connu la plus forte progression du CAC 40 en 2025 avec un bond de 153,02 % à 68,72 euros. SG a profité d'un rattrapage sectoriel et a publié tout au long de l'année de très bons ... Lire la suite
(AOF) - Worldline (-81,58% à 1,562 euro) a poursuivi sa descente aux enfers après avoir déjà perdu 45,9% sur l'ensemble de l'année 2024. Sur l'exercice 2025, le spécialiste des services de paiements a notamment dévoilé des résultats faibles, tout en abaissant certains ... Lire la suite
(AOF) - Pernod Ricard a subi la plus forte baisse du CAC 40 en 2025 : -32,94% à 73,10 euros. Le groupe de vins et spiritueux a vu ses ventes baisser de 5,5% sur l'exercice 2024-2025, clos le 30 juin 2025, notamment sur des marchés importants comme la Chine et les ... Lire la suite
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer