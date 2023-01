Technip Energies : est-ce le moment d’investir ?

(Crédits photo : TechnipFMC - )

Alors que les entreprises et les innovations financières axées sur la durabilité environnementale (que l'on nomme souvent les cleantechs) sont de plus en plus populaires, que faut-il penser de la société française Technip Energies ? Est-ce le bon moment d'acheter des actions Technip Energies en Bourse ? Découvrons-en plus sur cette éventuelle opportunité d'investissement en Bourse dans cet article via une analyse de l'action.

Pourquoi investir dans les cleantechs en 2023 pourrait être une bonne idée ?

Investir dans les cleantechs peut être une bonne idée, car la transition vers une économie durable et plus verte est devenue une priorité mondiale aujourd'hui et que les cleantechs peuvent contribuer à réduire l'empreinte carbone, ainsi qu'à produire et à utiliser de l'énergie de manière plus propre et plus efficiente, grâce à leurs technologies et leurs services.

Le secteur des cleantechs présente un fort potentiel de croissance et pourrait même valoir plus que le marché du pétrole d'ici 2030 d'après un rapport de l'International Energy Agency. Investir dans les cleantechs peut donc être une opportunité de participer à cette croissance et de générer des retours sur investissement intéressants.

En investissant dans les cleantechs, vous pouvez aussi contribuer à un monde meilleur pour les générations futures et faire un investissement utile en phase avec vos valeurs. Investir dans les cleantechs peut en effet soutenir la création d'une économie durable et améliorer la qualité de vie de manière positive.

Qui est Technip Energies ?

Après 5 ans de mariage, le parapétrolier franco-américain TechnipFMC né de la fusion de FMC et de Technip en 2017 se transforme en deux entreprises distinctes en 2021. L'activité d'ingénierie française​​ du groupe dédié à la transition énergétique devient donc une entité indépendante – Technip Energies.

La société Technip Energies se décrit comme « une entreprise d'ingénierie et des technologies de premier plan au service de la transition énergétique, avec des positions de leader dans le Gaz Naturel Liquéfié (GNL), l'hydrogène et l'éthylène et avec une présence forte sur les marchés en croissance de l'hydrogène bleu et vert, la chimie durable et la gestion du CO2 ».

Action Technip Energies : analyse fondamentale

Alors que Technip Energies semble remporter de nombreux contrats ces derniers temps (le dernier en date étant un contrat de conseil en management de projet de 5 ans pour la Kuwait Oil Company), la société est confiante en sa capacité à respecter voire dépasser ses prévisions financières pour 2022 et les années suivantes​.

On pensera notamment à l'augmentation de 60 % des prises de commandes du segment TPS ou Technology, Product & Services pendant les 9 premiers mois de 2022 par rapport à la même période en 2021 ou à l'amélioration des perspectives commerciales dans les secteurs du GNL et de la décarbonation​.

Le résultat net de Technip Energies a augmenté de 34 % entre les 9 premiers mois de 2021 et ceux de 2022 en passant de 170,1 millions d'euros à 228,3 millions d'euros. Les perspectives du marché de l'énergie étant très positives, Technip Energies devrait pouvoir continuer d'améliorer ses chiffres financiers.

La société a validé la distribution d'un dividende de 0,45 euro par action Technip Energies pour l'année 2021 et certains analystes estiment que l'entreprise pourrait augmenter son dividende par action en 2022 et les prochaines années.​

Action Technip Energies : analyse technique

L'action Technip Energies s'est envolée lors de son premier jour de cotation mardi 16 février 2021 dans une session assez volatile. Alors que le cours de référence de l'action Technip Energies avait été fixé à 9 euros, le titre termine la journée à 12,29 euros après avoir touché un plus haut à 14,30 euros.

Analyse graphique du cours de Bourse de l'action Technip Energies

technip



Source : TradingView

Depuis, l'action Technip Energies a gagné plus de 21 % au moment de l'écriture de cette analyse pour évoluer autour des 15,1​8 euros. Après avoir fortement accéléré vers le haut depuis sa sortie d'un triangle ascendant dans lequel l'action Technip Energies se tradait entre mi-février et début novembre pour toucher un plus haut historique à 15,95 euros le 21 novembre, le titre évolue latéralement.

Les cours de Technip Energies sont juste au-dessus de sa moyenne mobile à 20 jours. Les Bandes de Bollinger sont rapprochées, ce qui pourrait signifier qu'une volatilité plus importante peut être attendue, tout comme un mouvement de prix plus significatif. L'indicateur RSI est relativement neutre autour des 54, mais en hausse et sur le point de repasser au-dessus de sa moyenne mobile à 14 jours. La MACD pourrait être sur le point de montrer des signaux techniques positifs.

Est-ce le bon moment d'acheter Technip Energies en Bourse ?

Alors que les investisseurs considéraient la branche américaine de TechnipFMC plus prometteuse que la française lors du divorce du groupe, il semblerait que les choses soient en train de changer et que Technip Energies représente de nombreuses opportunités de croissance.

Le fait que la société française mette tout en place pour proposer des solutions et des produits durables permettant ​une transition énergétique plus rapide et plus efficace pour ses clients semble porter ses fruits. De plus, cela pourrait offrir une opportunité d'investissement sur le long terme intéressante pour les investisseurs désireux de soutenir des projets plus durables​​.

Les investisseurs professionnels semblent aussi soutenir l'action Technip Energies. Comme le montrent les prévisions des 11 analystes d'Investir – Les Echos, l'achat de l'action Technip Energies en Bourse est fortement majoritaire avec 9 recommandations acheter, 1 recommandation renforcer et 1 recommandation alléger​. Le sentiment positif sur le titre Technip Energies semble s'être renforcé pendant la dernière semaine, puisque les recommandations acheter sont passées de 7 à 9, ce qui soutient l'idée d'une future hausse des prix de l'action Technip Energies en Bourse.

Source des images : Freepik

