Rheinmetall : prévisions annuelles confirmées

(AOF) - Au premier semestre 2025, les ventes de Rheinmetall augmentent de 24%, à 4,7 milliards d’euros, avec une croissance des ventes de 36% dans le secteur de la défense. Le résultat opérationnel passe de 404 à 475 millions d’euros, soit une hausse de 18%. La marge opérationnelle atteint les 10%. Le résultat opérationnel des activités avec les forces armées s'élève à 464 millions d'euros sur ce semestre, en hausse de 20% par rapport à l'année précédente.

Le bénéfice non dilué par action des activités poursuivies s'est amélioré au cours des six premiers mois de l'exercice 2025 par rapport à la même période de l'année précédente, passant de 4,21 à 5,02 euros.

Le flux de trésorerie disponible opérationnel des activités poursuivies est en forte baisse de 626 millions d'euros, à -644 millions d'euros par rapport à la même période de l'année dernière, où il s'établissait à -19 millions d'euros. " La baisse est principalement due à l'augmentation des investissements rentables, en particulier pour la construction de nouvelles usines et l'expansion de la capacité sur les sites existants, ainsi qu'à l'accumulation des stocks liés aux commandes ", explique le groupe allemand spécialisé dans l'armement et l'équipement automobile.

Le carnet de commandes a atteint un nouveau record historique de 63 milliards d'euros au 30 juin 2025, contre 49 milliards d'euros il y a un an.

Après le premier semestre de l'exercice 2025, Rheinmetall confirme qu'il atteindra au moins ses prévisions de ventes et de résultats cette année.

La croissance des ventes devrait être compris entre 25 et 30%. Sur la base de cette prévision de chiffre d'affaires, Rheinmetall s'attend à une amélioration du résultat opérationnel et une marge opérationnelle d'environ 15,5%, en tenant compte des coûts de détention (contre 15,2% en 2024).

