IHG prévoit un allègement des pressions économiques après une hausse du bénéfice au 1er semestre, le titre monte

L'illustration montre le logo IHG

InterContinental Hotels Group (IHG) monte en Bourse jeudi après avoir fait état d'une hausse de 19% de son bénéfice opérationnel au premier semestre, les économies de coûts ayant notamment amorti l'impact du ralentissement de la croissance mondiale des revenus par chambre.

A la Bourse de Londres, vers 09h40 GMT, le titre gagnait 6,36%, contre un repli de 0,29% pour le FTSE au même moment.

Le groupe hôtelier britannique a enregistré un bénéfice opérationnel de 623 millions de dollars (533,07 millions d'euros) pour le trimestre clos le 30 juin, citant des économies de coûts et les flux de revenus annexes.

IHG a par ailleurs enregistré une baisse de 0,9% de son revenu par chambre disponible (RevPAR) américain a baissé de 0,9% pour le deuxième trimestre, contre une croissance de 3,5% au premier trimestre.

La croissance mondiale du RevPAR pour le premier semestre s'est établie à 1,8%, contre 3% il y a un an.

"Il s'agit toutefois d'une solide performance financière dans une année difficile pour IHG sur le plan macroéconomique et des taux de change", a déclaré dans une note Richard Clarke, analyste chez Bernstein.

"Bien que certaines incertitudes macroéconomiques à court terme subsistent, beaucoup s'atténuent", a nuancé le directeur général d'IHG, Elie Maalouf, dans un communiqué.

Les fondamentaux aux États-Unis sont "plutôt bons" et soutiennent des perspectives positives, a-t-il ajouté lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats.

Elie Maalouf a également déclaré qu'IHG reste en bonne voie pour atteindre les prévisions annuelles en matière de bénéfices et de résultats.

Les droits de douane imposés par le président américain Donald Trump à ses partenaires commerciaux et la montée des tensions géopolitiques ont ébranlé l'industrie du voyage et de l'hôtellerie, alors que l'affaiblissement de la confiance des ménages menace d'inverser la trajectoire de reprise post-pandémique.

(Rédigé par Raechel Thankam Job à Bangalore ; version française Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)