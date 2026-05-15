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Technip Energies-Autorisation définitive pour l'exécution d'un contrat aux USA avec Commonwealth LNG
information fournie par Reuters 15/05/2026 à 13:16

Technip Energies NV TE.PA :

* REÇOIT L'AUTORISATION DÉFINITIVE POUR L'EXÉCUTION D'UN CONTRAT EPC MAJEUR AVEC COMMONWEALTH LNG AUX ÉTATS-UNIS

* LE PÉRIMÈTRE DU CONTRAT COMPREND LA LIVRAISON DE SIX TRAINS DE LIQUÉFACTION IDENTIQUES

Texte original nGNX9Gl8dt Pour plus de détails, cliquez sur TE.PA

(Rédaction de Gdansk)

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