information fournie par Reuters • 15/05/2026 à 13:16

Technip Energies-Autorisation définitive pour l'exécution d'un contrat aux USA avec Commonwealth LNG

Technip Energies NV TE.PA :

* REÇOIT L'AUTORISATION DÉFINITIVE POUR L'EXÉCUTION D'UN CONTRAT EPC MAJEUR AVEC COMMONWEALTH LNG AUX ÉTATS-UNIS

* LE PÉRIMÈTRE DU CONTRAT COMPREND LA LIVRAISON DE SIX TRAINS DE LIQUÉFACTION IDENTIQUES

Texte original nGNX9Gl8dt Pour plus de détails, cliquez sur TE.PA

(Rédaction de Gdansk)