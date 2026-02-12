 Aller au contenu principal
Technip Energies annonce un contrat "conséquent"
information fournie par Zonebourse 12/02/2026 à 18:00

Technip Energies a annoncé avoir remporté un contrat qualifié de conséquent auprès de SkyNRG pour le projet DSL-01, une nouvelle unité de production de carburant d'aviation durable (SAF) qui sera développée à Delfzijl, aux Pays-Bas.

Le groupe sera chargé de l'ingénierie, de la fourniture des équipements, de la construction et de la mise en service de la première usine de production de carburant d'aviation durable en Europe non intégrée à un complexe existant.

Ce projet est conçu pour produire 100 000 tonnes de ce type de carburant par an en transformant des matières premières issues de déchets durables, telles que les huiles de cuisson usagées.

Technip Energies précise qu'un contrat conséquent est un contrat d'une valeur estimée entre 500 millions d'euros et 1 milliard d'euros de chiffres d'affaires.

