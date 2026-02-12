Technip Energies annonce un contrat "conséquent"
information fournie par Zonebourse 12/02/2026 à 18:00
Le groupe sera chargé de l'ingénierie, de la fourniture des équipements, de la construction et de la mise en service de la première usine de production de carburant d'aviation durable en Europe non intégrée à un complexe existant.
Ce projet est conçu pour produire 100 000 tonnes de ce type de carburant par an en transformant des matières premières issues de déchets durables, telles que les huiles de cuisson usagées.
Technip Energies précise qu'un contrat conséquent est un contrat d'une valeur estimée entre 500 millions d'euros et 1 milliard d'euros de chiffres d'affaires.
Valeurs associées
|32,4200 EUR
|Euronext Paris
|-2,23%
A lire aussi
-
Le gouvernement a dévoilé jeudi la nouvelle et très stratégique politique énergétique, qui entend répondre d'ici à 2035 aux enjeux de souveraineté et de décarbonation de la France, suscitant soulagement chez les uns après des années d'attente mais déception voire ... Lire la suite
-
Privé de lumière depuis sa sortie du gouvernement, Bruno Retailleau joue son va-tout: le président des Républicains a annoncé jeudi sa candidature à l'élection présidentielle de 2027, avec l'espoir de prendre de vitesse ses concurrents. "J'ai pris la décision d'être ... Lire la suite
-
Après plus de 6 ans à la tête de Sanofi , Paul Hudson, quittera ses fonctions de directeur général le 17 février, le conseil d’administration du groupe pharmaceutique français ayant décidé de ne pas renouveler son mandat d’administrateur. Sa remplaçante, l'actuelle ... Lire la suite
-
Le groupe TF1 a déclaré jeudi viser en 2026 une croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires digital, tout en faisant état d'un chiffre d’affaires annuel en baisse et inférieur aux attentes. Le groupe déclare viser une croissance soutenue à deux chiffres ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer