Technip Energies annonce la fin de son programme de rachat d'actions

Technip Energies annonce l'achèvement de son programme de rachat d'actions dont le lancement a fait l'objet d'un communiqué le 18 mars dernier. Entre cette date et le 30 juin 2026, la société a acquis 4.246.851 actions propres (représentant 2,38% du capital social), pour un prix moyen par action de 36,64 euros.

Comme annoncé dans le communiqué du 18 mars 2026, les actions ainsi acquises seront affectées aux objectifs suivants : d'une part, réduire le capital social par annulation d'actions propres ; et d'autre part, satisfaire aux obligations de la société au titre de plans d'intéressement en actions.