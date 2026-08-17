Shein vise une valorisation de 25 milliards de dollars pour son IPO à Hong Kong

Un sac de courses du géant de la mode éphémère en ligne Shein

Le géant chinois ‌de la mode éphémère en ligne Shein vise une valorisation d'environ 25 milliards ​de dollars (21,54 milliards d'euros) pour son introduction en bourse (IPO) à Hong Kong, ont déclaré trois personnes proches du dossier, soit un net recul par rapport aux ​près de 100 milliards de dollars envisagés il y a quatre ans, en raison d'un contexte économique ​difficile.

Basé à Singapour, Shein, connu pour ses ⁠robes à cinq dollars et des jeans à 10 dollars vendus dans ‌environ 160 pays, prévoit de lancer son IPO, très attendue, cette semaine, a rapporté Reuters.

L'une des trois sources a indiqué que ​la société, fondée en ‌Chine en 2012, visait une valorisation comprise entre 25 et ⁠28 milliards de dollars, sur la base de la fourchette de prix de commercialisation prévue pour l'opération.

Les sources ont requis l'anonymat, n'étant pas autorisées à s'exprimer ⁠publiquement avant l'annonce ‌officielle des conditions de l'offre. Un porte-parole de Shein n'a pas ⁠immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

La dernière estimation de ‌valorisation est également inférieure aux 30 à 40 milliards de dollars ⁠que Shein visait au début du mois, peu après ⁠le lancement de ses ‌rencontres avec les investisseurs, a rapporté Reuters le 4 août.

Certains investisseurs ayant participé ​aux présentations de l'IPO ou examiné ‌les récents états financiers du groupe ont indiqué à Reuters qu'ils doutaient de la capacité de Shein ​à renouer avec les taux de croissance qui lui avaient permis d'atteindre une valorisation de 98,2 milliards de dollars lors d'une levée de fonds ⁠en 2022.

Une valorisation moindre pourrait également peser sur les finances de Shein. Selon les modalités prévues dans son dossier d'IPO, le groupe serait tenu d'émettre des actions supplémentaires au profit de certains investisseurs historiques si la valorisation tombait sous des seuils convenus.

(Reportage Summer Zhen et Kane Wu, version française Elena Smirnova, édité ​par Benoit Van Overstraeten)