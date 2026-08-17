Chine: La production industrielle progresse moins que prévu en juillet

Visite de presse organisée des installations de Leapmotor, à Huzhou

La croissance de la production industrielle en ‌Chine a ralenti plus que prévu en juillet, tandis que la hausse de ventes au ​détail est inférieure aux attentes sur la période, selon les données publiées lundi par le Bureau national des statistiques (BNS).

Cette publication expose au grand jour les pressions qui s'exercent sur la deuxième économie ​mondiale, entre faiblesse de la demande intérieure, perturbations météorologiques et essoufflement des effets des mesures d'État d'incitation à la consommation.

La ​croissance trimestrielle du produit intérieur brut (PIB) était ressortie ⁠il y a un mois sous les attentes des analystes, tombant à son plus ‌bas niveau en trois ans et demi, et laissant craindre que l'économie chinoise peine à retrouver son élan à l'approche du second semestre.

La production industrielle ​a augmenté de 4,5% en ‌juillet sur un an, ralentissant après +5,3% en juin, alors que 26 ⁠analystes interrogés par Reuters tablaient sur +4,8%.

Les phénomènes météorologiques extrêmes survenus cet été, notamment trois typhons qui ont forcé l'évacuation de millions de personnes dans les pôles industriels de l'est et du sud ⁠de la Chine, ‌ont probablement pesé sur la production manufacturière.

Les ventes au détail n'ont progressé que ⁠de 0,6%, malgré les dépenses touristiques de la saison estivale, après une hausse de 1% ‌en juin et en-deçà du consensus (+1,5%).

Les analystes de Citi notent que le rythme ⁠de distribution des primes à la consommation de biens durables s'est ⁠à nouveau affaibli, les ‌ventes quotidiennes passant en moyenne de neuf milliards de yuans (1,15 milliard d'euros) en juin à 6,3 ​milliards en juillet.

Les ventes de véhicules ont reculé ‌pour le dixième mois consécutif, mais à un rythme moins soutenu, contrastant avec la forte demande extérieure, alors que ​les constructeurs chinois se tournent davantage vers les marchés étrangers.

Bien que le développement des infrastructures d’intelligence artificielle a continué de soutenir les exportations, la faiblesse de la demande intérieure ⁠reste un risque majeur pour l'économie chinoise et la rend vulnérables aux droits de douane et aux perturbations météorologiques.

La Chine a enregistré le mois dernier un nouvel excédent commercial de plus de 100 milliards de dollars et est en passe de dépasser les 1.000 milliards pour la deuxième année consécutive.

(Rédigé par Elena Smirnova et Augustin Turpin, avec Kevin Yao et Ethan Wang, ​édité par Benoit Van Overstraeten)