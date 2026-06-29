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Technip Energies, Alterra et Neste lancent Nerea
information fournie par Zonebourse 29/06/2026 à 10:02

Technip Energies, Alterra et Neste annoncent le lancement commercial de Nerea, une nouvelle offre industrielle conçue pour accélérer le développement de projets de recyclage chimique des déchets plastiques. Cette solution permet aux entreprises de traitement des déchets, aux développeurs de projets, ainsi qu'aux acteurs du raffinage et de la pétrochimie de développer à plus grande échelle la production circulaire de plastiques, avec une meilleure prévisibilité.

La production mondiale de plastique a presque doublé au cours des deux dernières décennies, atteignant environ 431 millions de tonnes en 2024. Les taux de circularité ne suivent pas cette croissance, une part importante de déchets plastiques continue de finir incinérée, enfouie ou rejetée dans l'environnement. Dans le même temps, les évolutions réglementaires, en Europe notamment, renforcent la demande en matières premières recyclées.

Nerea répond à ce défi en s'appuyant sur l'accord de collaboration signé par Technip Energies, Alterra et Neste en novembre 2024. La solution réunit la technologie de liquéfaction thermochimique d'Alterra, l'expertise de Neste en recyclage chimique, et les capacités d'ingénierie, d'exécution de projets et de modularisation de Technip Energies. La technologie d'Alterra est éprouvée et fonctionne en continu depuis plus de cinq ans à l'échelle commerciale, sur des flux réels de déchets plastiques.

Standardisée et modulaire, Nerea réduit l'investissement initial et la complexité des projets, tout en offrant une meilleure visibilité sur les coûts et les délais. Conçue pour être mise en service rapidement dans des environnements industriels variés, l'usine Nerea transforme des déchets plastiques hétérogènes et difficiles à recycler en matière première de haute qualité pour l'industrie pétrochimique.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

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