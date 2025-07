Technip Energies: alliance avec Shell dans le captage du CO2 information fournie par Cercle Finance • 18/07/2025 à 09:40









(Zonebourse.com) - Technip Energies a annoncé jeudi soir avoir conclu avec Shell une alliance mondiale pour le captage du carbone, avec l'objectif de faire progresser les projets de décarbonation de leurs clients.



Le groupe d'ingénierie indique qu'il va collaborer de manière exclusive avec Shell Catalysts & Technologies, la filiale de transition énergétique, en vue de fournir des technologies de captage du carbone post-combustion à base d'amines.



Dans un communiqué, les deux partenaires expliquent qu'ils comptent s'appuyer sur le système de captage de CO2 'Cansolv' mis au point par Shell.



L'idée est de rendre le captage du carbone plus attractif pour les investisseurs, mais aussi plus facilement déployable à l'échelle et plus accessible pour les industriels.



Technip Energies et Shell exploitent déjà deux unités 'Cansolv' et travaillent sur quatre projets ayant atteint une décision finale d'investissement au cours des deux dernières années.





