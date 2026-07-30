Technip Energies ajuste ses objectifs 2026, Ebitda en-deçà des attentes au T2

Technip Energies TE.PA a abaissé jeudi l'objectif annuel de marge d'Ebitda de son segment "livraison de projet", afin de prendre en compte l'impact du conflit au Moyen-Orient, tout en relevant celui du segment "technologie, produits et services(TPS)", qui a bénéficié d'une performance "solide".

L'entreprise spécialisée dans l’ingénierie et la technologie pour le secteur de l'énergie prévoit désormais en 2026 une marge d’Ebitda supérieure à 5,0% pour le segment "livraison de projet", contre 6,5% à 7,5% auparavant, tandis que l'objectif de marge du segments TPS est rehaussé à 15%, contre 14,5% précédemment.

Technip Energies a constaté une demande croissante pour des projets à exécution rapide et son pipeline d'opportunités continue de se renforcer dans le GNL, l’offshore, les dérivés énergétiques et les carburants durables, a déclaré le directeur général Arnaud Pieton, cité dans un communiqué.

"Cette dynamique soutiendra les prises de commandes à partir de 2027 et jusqu’à la fin de la décennie", a-t-il ajouté.

Sur la période d'avril à juin, le groupe a fait état d'un Ebitda récurrent de 63,5 millions d'euros, en baisse de 60% sur un an et bien en-deçà des 152 millions attendus par les analystes, selon un consensus compilé par Technip Energies.

"Les marges d'Ebitda ont été impactées par des défis opérationnels et contractuels liés à la situation au Moyen-Orient", a souligné Arnaud Pieton.

Le chiffre d'affaires trimestriel a augmenté de 4% à 1,87 milliard d'euros, alors que le consensus prévoyait 1,92 milliard.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Benoit Van Overstraeten)