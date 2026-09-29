Technip Energies-Accord avec Petkim sur un complexe pétrochimique intégré en Turquie

information fournie par Zonebourse • 29.09.2026 • 07:26 •

Le spécialiste de la production de biométhane a publié un chiffre d'affaires de 33,5 millions d'euros au premier semestre 2026, en hausse de 22% sur un an, porté par une progression de 27% des revenus récurrents, qui a plus que compensé la chute de 78% des ventes ... Lire la suite