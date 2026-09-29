Technip Energies-Accord avec Petkim sur un complexe pétrochimique intégré en Turquie

Technip Energies N.V. TE.PA :
* REMPORTE AUPRÈS DE PETKIM DES CONTRATS D'INGÉNIERIE ET DE TECHNOLOGIE POUR DÉVELOPPER UN COMPLEXE PÉTROCHIMIQUE INTÉGRÉ EN TURQUIE
* CES CONTRATS COMPRENNENT LA LICENCE D'UNE UNITÉ DE CRAQUAGE D'ÉTHYLÈNE À ALIMENTATION MIXTE
* LES CONTRATS COMPRENNENT AUSSI LES ÉTUDES DE CONCEPTION DES PROCÉDÉS (PDP) ET LES ÉTUDES D’AVANT-PROJET DÉTAILLÉ (FEED)
* CE CONTRAT A ÉTÉ ENREGISTRÉ AU T3 2026 DANS LES SEGMENTS LIVRAISON DE PROJET ET TECHNOLOGIE, PRODUITS ET SERVICES
Texte original nGNXgbP77
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(Rédaction de Gdansk)
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