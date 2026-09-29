 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Technip Energies-Accord avec Petkim sur un complexe pétrochimique intégré en Turquie
information fournie par Reuters 29/09/2026 à 07:13

Ajouter Boursorama à vos sources

Technip Energies N.V. TE.PA :

* REMPORTE AUPRÈS DE PETKIM DES CONTRATS D'INGÉNIERIE ET DE TECHNOLOGIE POUR DÉVELOPPER UN COMPLEXE PÉTROCHIMIQUE INTÉGRÉ EN TURQUIE

* CES CONTRATS COMPRENNENT LA LICENCE D'UNE UNITÉ DE CRAQUAGE D'ÉTHYLÈNE À ALIMENTATION MIXTE

* LES CONTRATS COMPRENNENT AUSSI LES ÉTUDES DE CONCEPTION DES PROCÉDÉS (PDP) ET LES ÉTUDES D’AVANT-PROJET DÉTAILLÉ (FEED)

* CE CONTRAT A ÉTÉ ENREGISTRÉ AU T3 2026 DANS LES SEGMENTS LIVRAISON DE PROJET ET TECHNOLOGIE, PRODUITS ET SERVICES

Texte original nGNXgbP77

Pour plus de détails, cliquez sur TE.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

TECHNIP ENERGIES
29,300 EUR Euronext Paris +1,88%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Technip Energies Yamal (Crédit: / Technip Energies)
    Technip Energies décroche de nouveaux contrats en Turquie
    information fournie par Zonebourse 29.09.2026 07:32 

    Le groupe de technologies et d'ingénierie pour les domaines de l'énergie, les dérivés énergétiques, la décarbonation et la circularité a remporté plusieurs contrats stratégiques auprès de Petkim, filiale du groupe SOCAR. Les accords portent sur l'attribution de ... Lire la suite

  • Waga (Crédit: / Waga Energy)
    Waga Energy poursuit sa croissance mais décale plusieurs objectifs
    information fournie par Zonebourse 29.09.2026 07:26 

    Le spécialiste de la production de biométhane a publié un chiffre d'affaires de 33,5 millions d'euros au premier semestre 2026, en hausse de 22% sur un an, porté par une progression de 27% des revenus récurrents, qui a plus que compensé la chute de 78% des ventes ... Lire la suite

  • TRIGANO : Baissier mais survendu
    TRIGANO : Baissier mais survendu
    information fournie par TEC 29.09.2026 07:12 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

  • Ligue des Nations de l'UEFA - Groupe A1 - Belgique - France
    Football: Olise permet aux Bleus d'enchaîner face à la Belgique
    information fournie par Reuters 29.09.2026 07:11 

    Michael Olise a offert lundi un deuxième succès consécutif ‌à l'équipe de France de son nouveau sélectionneur Zinédine Zidane grâce à un but tardif face à la Belgique (1-0), lors ​de la deuxième journée de la Ligue des nations. L'attaquant du Bayern Munich, entré ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
107,65 +1,49%
Or
4 139,25 +0,58%
HAFFNER ENERGY
0,864 +12,21%
CAC 40
8 078,48 0,00%
EUR/USD SPOT
1,1358 -0,11%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank