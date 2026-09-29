Quatre TPE-PME sur dix utilisent l'IA en 2026

( AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV )

L'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) a nettement progressé dans les TPE-PME en 2026, avec 40% d'entre elles l'utilisant, soit 14 points de plus en un an, selon le baromètre France Num publié lundi, qui souligne aussi de nombreux incidents cyber.

Cette enquête de France Num, initiative pilotée par la direction générale des Entreprises (DGE), auprès de plus de 9.600 très petites entreprises (TPE) et petites et moyennes entreprises (PME), met en évidence "une accélération spectaculaire de l'adoption de l'IA", selon les auteurs.

L'utilisation a particulièrement progressé dans les PME (+19 points à 53%).

Les usages se diversifient. Ainsi, 34% des entreprises recourent à l'IA pour générer du texte, de la voix ou des images (+12 points), 24% utilisent des assistants conversationnels ou des outils de recherche d'information (+10 points). Elles sont aussi 13% à s'appuyer sur ces technologies pour analyser ou classifier des documents (+7 points) et 11% pour automatiser des tâches (+6 points).

Au-delà de l'IA, le numérique continue à s'intégrer dans les entreprises.

Ainsi, 83% des TPE-PME disposent d'au moins une solution de visibilité en ligne, 76% exploitent leurs données pour piloter leur activité et 78% prévoient de lancer des projets numériques en 2026-2027.

La réforme de la facturation électronique, lancée le 1er septembre dans sa première phase, arrive en tête des priorités (39%), devant l'achat de logiciels (26%), l'achat de matériels (19%), la formation (21%) et l'intelligence artificielle (18%).

Le baromètre souligne toutefois des points de vigilance.

Il révèle en effet que 39% des entreprises déclarent avoir été confrontées à un incident de cybersécurité au cours des douze derniers mois, tandis que 53% des dirigeants craignent de perdre ou de se faire pirater leur données.

Les entreprises déclarent à 84% avoir mis en place au moins une mesure de cybersécurité, notamment un antivirus (80%) ou une sauvegarde externe des données (67%). Le recours à l'authentification multifacteurs progresse pour atteindre 39% (+7 points).