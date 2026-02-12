information fournie par Reuters • 12/02/2026 à 18:01

Technip Energies a remporté un contrat pour le projet de carburant d’aviation durable de SkyNRG aux Pays-Bas

Technip Energies NV TE.PA :

(Rédaction de Gdansk)