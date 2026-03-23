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Technip Energies : -3% vers 31E puis 10% vers 35,2E
information fournie par Zonebourse 23/03/2026 à 16:38

Séquence portes de saloon historique sur Technip Energies qui chute d'abord de -3% vers 31E puis s'envole de 10% vers 35,2E suite aux annonces de Trump concernant une possible acceptation par l'Iran des exigences américaines (réouverture du détroit d'Ormuz, fin du nucléaire... mais l'Iran dément de telles négociations), sans préciser si l'interlocuteur de "haut niveau" est représentatif du régime iranien.
En attendant, Technip Energies fait l'objet de "rachats FOMO" ou "rachats panique" qui propulsent le cours au-delà de 35E, ses niveaux du 3 mars dernier (3 semaines de baisse effacées en 3 heures !).
Le prochain objectif, puisque les résistances situées à 34E puis 34,3E ont été pulvérisés à la hausse, devient 36E, soit la MM200.

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TECHNIP ENERGIES
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