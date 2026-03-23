Technip Energies : -3% vers 31E puis 10% vers 35,2E
information fournie par Zonebourse 23/03/2026 à 16:38
En attendant, Technip Energies fait l'objet de "rachats FOMO" ou "rachats panique" qui propulsent le cours au-delà de 35E, ses niveaux du 3 mars dernier (3 semaines de baisse effacées en 3 heures !).
Le prochain objectif, puisque les résistances situées à 34E puis 34,3E ont été pulvérisés à la hausse, devient 36E, soit la MM200.
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