Technicolor présente Technicolor Creative Studios dans le cadre de la Journée Investisseurs

Technicolor présente

Technicolor Creative Studios dans le cadre de la

Journée Investisseur s

Paris (France), le 14 juin 2022 – Technicolor (Euronext Paris : TCH ; OTCQX : TCLRY) organise aujourd’hui à Londres à 13h BST (14h CEST) sa Journée Investisseurs, laquelle débutera d’abord avec la présentation de VANTIVA (le nouveau nom de Technicolor Hors-TCS), suivie de Technicolor Creative Studios (« TCS » ou le « Groupe »). Christian Roberton, futur Directeur Général de TCS, Laurent Carozzi, futur Directeur Financier de TCS et l’équipe de direction de TCS détailleront l'orientation stratégique et la feuille de route de croissance de la future nouvelle société, ainsi que ses objectifs financiers. Un communiqué de presse séparé présentant la vision et la stratégie de VANTIVA est publié aujourd’hui.

TCS a pour ambition de devenir le partenaire de premier choix dans les effets visuels collaboratifs pour les entreprises les plus créatives du monde

TCS est idéalement positionné pour bénéficier de la forte croissance structurelle dans un marché en pleine expansion

TCS confirme les hypothèses prospectives publiées le 6 juin 2022 . Le Groupe oriente désormais le marché avec de nouveaux indicateurs de performance clefs (« KPI » ou « KPIs » ) avec notamment : Un EBITDA ajusté 1 après loyers (nouvelle définition) compris entre €120-130 millions en 2022 et €140-160 millions en 2023. Dans le cadre de sa nouvelle politique de KPIs, TCS orientera désormais le marché sur un EBITDA ajusté après loyers (nouvelle définition)



Richard Moat, Directeur Général de Technicolor SA et futur Président de VANTIVA , a déclaré :

« Au cours des deux dernières années, nous avons mis en œuvre un processus de transformation qui a fait de TCS une entreprise plus efficace et plus agile en facilitant la collaboration, en intégrant la technologie et en mobilisant les talents. Aujourd’hui, T echnicolor Creative Studios a consolidé sa position de leader mondial indépendant dans le domaine de la création de contenus avec un portefeuille fréquemment primé, et est bien placé pour tirer parti des opportunités qu’offre le marché en pleine croissance des effets visuels . Avec Christian comme futur Directeur Général et les meilleures équipes créatives du secteur , Technicolor Creative Studios offrira une ‘ equity story’ unique visant à libérer de la valeur pour l’ensemble des parties prenantes. »

Ch ristian Roberton , actuel Pr é sident de TCS et futur Directeur Général de TCS , a déclaré :

« Je suis enthousiaste à l’idée que Technicolor Creative Studios entame un nouveau chapitre en tant que société indépendante. Technicolor Creative Studios est idéalement positionné pour bénéficier de la croissance structure lle de ses larges marchés adressables sous-jacents, et pour devenir le partenaire de premier choix dans les effets visuels pour les entreprises les plus créatives du monde . Grâce à ses relations profondément ancrées avec des clients de premier ordre, à sa technologie de pointe, à son workflow et à ses équipes talentueuses, Technicolor Creative Studios est bien placé pour s’assurer d’une croissance rentable et créat rice de valeur. C'est un honneur pour moi de diriger cette entreprise d'avenir et j'ai hâte d'être aux côtés de toutes nos équipes formidables pour apporter l'art de la narration visuelle aux publics du monde entier . »

L’ambition de TCS est de d evenir le partenaire de premier choix dans les effets visuels collaboratifs pour les entreprises les plus créatives du monde

L'accent mis par TCS sur la technologie, la créativité et le développement des talents, combiné à une gestion rigoureuse et efficace des coûts permettra à l'entreprise de fonctionner comme un studio international focalisé sur ses clients et menant à bien des projets de haute qualité. En capitalisant sur ses succès, la mission de TCS est de stimuler la croissance et l'amélioration des marges dans toutes ses divisions en facilitant la collaboration entre les différentes capacités de création et de production du groupe, et en adaptant ses services à ses clients dans un contexte post Covid-19. TCS dispose d'une équipe de direction solide et expérimentée qui a fait ses preuves et possède une grande expertise du secteur.

Les principaux piliers stratégiques de TCS sont :

Accroitre ses capacités pour répondre à la forte demande et investir dans de nouveaux marchés ;

Développer la marque Technicolor Creative Studios pour être reconnu comme étant un employeur de choix par les talents ;

Continuer à investir dans la recherche et le développement ainsi que dans la technologie ;

S’appuyer sur les actifs existants pour saisir les opportunités que présente le metaverse.

TCS est idéalement positionné pour tirer parti de la forte croissance structurelle dans un march é adressable en pleine expansion

TCS bénéficie d'un excellent positionnement sur ses marchés clés, qui sont tous en croissance 2 :

MPC, qui représente 40% du chiffre d’affaires combiné de TCS en 2021, est un leader dans le domaine du long métrage et de l'épisodique. En 2021, la valeur du marché mondial des effets visuels pour le cinéma et l'audiovisuel était estimée à environ 4,6 milliards de dollars. D'ici 2025, ce marché devrait atteindre 7,3 milliards de dollars, soit un taux de croissance annuel moyen combiné (« TCAC » ou « CAGR ») d'environ 12 % à partir de 2021, car l'industrie revient à la pleine production alors que la course aux contenus se poursuit ;

The Mill, qui représente 44 % du chiffre d’affaires combiné de TCS en 2021, produit des solutions révolutionnaires en matière de publicité, de contenu de marque et de marketing interactif. En 2021, le marché mondial de la production publicitaire et de l'expérience de marque avait une valeur estimée à environ 30 milliards de dollars, et devrait atteindre 39 milliards de dollars d'ici 2025, soit un TCAC d'environ 7 % à partir de 2021, en se développant au-delà des médias traditionnels. Les dépenses publicitaires sont toutefois sensibles à l'environnement macroéconomique et à la croissance du PIB. En cas de récession, les prévisions corrigées de la récession (à l'exclusion de la création d'actifs virtuels dans le Metaverse) pourraient se traduire par une baisse d'environ 10 % de la taille estimée du marché d'ici 2025, selon les estimations de FTI Consulting ;

Mikros Animation est notre studio d'animation CGI (‘Computer-Generated Imagery’) dédié aux longs métrages et aux contenus épisodiques de courte et de longue durée au service de divers clients à travers le monde. En 2021, il représentait 14 % du chiffre d’affaires combiné de TCS en 2021. Le marché mondial des services d'animation CGI avait une valeur estimée à environ 2,3 milliards de dollars en 2021, et devrait atteindre 2,9 milliards de dollars d'ici 2025, soit un TCAC d'environ 6 % à partir de 2021, grâce à l'augmentation du volume de contenus épisodiques numériques ;

Technicolor Games est un studio de services artistiques de premier plan pour l'industrie du jeu, et représente 2 % du chiffre d’affaires combiné de TCS en 2021. Le marché mondial des services de jeux externalisés devrait connaître une croissance rapide, passant de 3,3 milliards de dollars en 2021 à 5,7 milliards de dollars en 2025, soit un TCAC de 15 %.

États financiers combinés et nouveaux indicateurs clés de performance

Lors de la Journée Investisseurs, Laurent Carozzi, actuel Directeur Financier de Technicolor SA et futur Directeur Financier de TCS, présentera les comptes financiers combinés ainsi que les nouveaux indicateurs clés de performance (« KPI » ou « KPIs »).

Dans le cadre de son introduction en bourse, TCS a mis à jour ses KPIs, avec pour objectif d’améliorer la comparabilité avec ses pairs et les pratiques du marché, et de les aligner davantage sur la manière dont l'entreprise est gérée.

Plus précisément, TCS a l'intention de suivre trois KPIs :

EBITDA ajusté après loyers (nouvelle définition) ;

EBITA ajusté après loyers (nouvelle définition) ;

Flux de trésorerie disponible opérationnels ajusté après loyers (nouvelle définition).





De façon générale, ces KPIs reflètent les éléments suivants :

Contrats de location opérationnels (loyers) : selon la norme IFRS 16, les contrats de location opérationnels sont capitalisés et inclus dans la dette. Selon les nouvelles définitions des KPIs, ils sont considérés comme une dépense opérationnelle, ce qui améliore la comparabilité avec les pairs présentant leurs données financières selon les normes US GAAP.

Cloud rendering ( capacité informatique externalisée pour le rendu d'image en production) et autres coûts informatiques basés sur l'utilisation : selon les précédentes définitions des KPIs, ces coûts étaient comptabilisés comme des actifs incorporels (logiciels tiers) ou des coûts contractuels (capacité informatique externalisée pour le rendu d'image en production) amortis. Cependant, à la lumière de l'évolution des systèmes de facturation appliqués aux logiciels tiers (qui sont de plus en plus facturés en fonction de l'utilisation par opposition aux licences à durée déterminée), ces coûts seront traités comme des dépenses d'exploitation selon les nouvelles définitions de KPIs.

Contrats de location-financement : selon les normes IFRS, les contrats de location-financement (par exemple, l'infrastructure informatique et les postes de travail) sont comptabilisés comme des immobilisations corporelles ou incorporelles. Selon les nouvelles définitions de KPIs, les contrats de location-acquisition seront inclus dans les flux de trésorerie disponibles opérationnels, après loyers.





Les états financiers combinés, ainsi que les définitions détaillées et les réconciliations de chaque KPI avec les définitions précédentes, sont disponibles en annexe du présent communiqué de presse.

La Distribution de 65 % de TCS devrait être finalisée au troisième trimestre 2022, sous réserve (i) de l'approbation par les actionnaires des conditions de la Distribution, (ii) de l'achèvement des discussions avec les créanciers relatives au refinancement, à des conditions jugées satisfaisantes par Technicolor hors-TCS (Vantiva) et TCS et (iii) des conditions, consultations et approbations réglementaires habituelles.

Perspectives

TCS confirme les hypothèses prospectives publiées le 6 juin 2022 tout en apportant des éléments supplémentaires en lien avec l’introduction des nouveaux KPIs.

D’une manière générale, la demande pour les effets visuels (VFX) de haute qualité et la technologie de pointe de Technicolor Creative Studios devrait continuer de croître de manière significative tout au long de 2022 et 2023.

Chez MPC et Mikros Animation, les divisions continuent de remporter plusieurs nouveaux projets et à fin avril 2022 plus de 80 % du carnet de ventes pour MPC et Mikros Animation est déjà sécurisé pour 2022. De plus, le nombre de projets d'animation en production a augmenté en passant de 2 projets en 2019 à 6 projets en 2022 ;

Chez The Mill, dont l'activité est étroitement liée aux dépenses publicitaires, la croissance de l'activité est ralentie par le contexte économique mondial actuel. Par conséquent, The Mill s'attend désormais à une croissance plus lente qu’initialement anticipée sur la période, avec un impact principalement en 2022. Des actions sur les coûts et l'efficacité opérationnelle, visant à atténuer l’impact sur la marge, ont d’ores-et-déjà été identifiées et initiées ;

Chez Technicolor Games, la demande de contenu de jeux devrait continuer de croître, parallèlement à l'expansion de l'offre de Technicolor Games vers plus de services artistiques, et vers des services de co-développement et d’assurance qualité (« AQ »).





TCS continuera d’investir de façon importante dans le recrutement, la rétention et la formation des artistes (avec en particulier les programmes TCS Academy), la principale difficulté pour 2022 étant de pouvoir livrer tous les projets en cours dans un contexte de pénurie de talents sur le marché. Au 31 mars 2022, l'effectif du TCS était d'environ 11 700 employés répartis dans 11 pays.

Ces tendances du marché amènent la direction à viser les objectifs suivants 3 :

Un EBITDA ajusté (ancienne définition) compris entre 165-175 millions d’euros en 2022 et 185-205 millions d’euros en 2023, comme présenté dans le communiqué de presse du 6 juin 2022, correspondant à ;

Un EBITDA ajusté après loyers (nouvelle définition) compris entre 120-130 millions d’euros en 2022 et 140-160 millions d’euros en 2023. Dans le cadre de sa nouvelle politique en matière de KPIs, TCS guidera désormais le marché sur l'EBITDA ajusté après loyers (nouvelle définition).

Les résultats de TCS sont sensibles aux évaluations de ses principales devises utilisées – notamment le dollar américain, le dollar canadien et la livre sterling – qui ont évolué favorablement depuis le début de l'année. Des accords de couverture sont en place afin de faire face aux risques de change.

En outre, le niveau normalisé des dépenses d'investissement de TCS (à l'exclusion des coûts informatiques basés sur l'utilisation) devrait se situer entre 4 % et 5 % du chiffre d'affaires, tout en affichant une tendance à la baisse à moyen terme dans le cadre des gains d'efficacité opérationnelle ; les variations du fonds de roulement et des autres actifs et passifs (à l'exclusion de la capacité informatique externalisée pour le rendu d'image en production) devraient avoir un impact sur les sorties de trésorerie estimé autour de 10 millions d’euros par an. Les sorties de trésorerie liées aux dettes de loyers financiers devraient revenir à un niveau normalisé compris entre 15 et 25 millions d’euros par an, en ligne avec les niveaux de 2019 avant l'impact de la pandémie sur le secteur.

A moyen terme, le Groupe vise à améliorer son profil de marge par le biais de sources multiples :

Chez MPC, TCS prévoit d'améliorer les marges en ciblant des projets et des volumes de plus grande valeur ajoutée avec les principales plateformes de streaming, ce qui se traduira par un meilleur levier opérationnel ;

Chez The Mill, TCS compte poursuivre son programme de transformation par une meilleure sélection des projets, la stratégie de tarification et l'efficacité, en augmentant l'utilisation de sa plateforme de production indienne, et en tirant parti des synergies continues résultant de la consolidation des marques ;

Chez Mikros Animation, TCS prévoit d'améliorer ses marges en continuant d’augmenter le volume de projets de qualité.





Ces sources d'amélioration du profil de marge seront combinées aux avantages du modèle intégré mondial, notamment avec l'expansion de la capacité en Inde. Les effectifs en Inde devraient représenter environ 70 % des effectifs directs (contre 63 % en 2021 et 55 % en 2019).

Politique financière de TCS

Dans le cadre du processus de refinancement, Technicolor SA a entamé des discussions avec Barclays et Angelo Gordon qui se sont engagés à accorder à Vantiva une enveloppe de dette pour un montant s’élevant à 375 millions d'euros à Vantiva, sous réserve des conditions et approbations habituelles.

En conséquence, TCS envisage maintenant un prêt à terme d'environ 600 millions d'euros et une facilité de crédit renouvelable de 40 millions d'euros.

La priorité du Groupe est de se concentrer sur le désendettement au cours des deux prochaines années afin d'aligner son levier financier sur celui de ses pairs cotés en bourse (et avec un levier financier 4 net de ~3,5x à moyen terme).

TCS ne prévoit pas de proposer des dividendes à court ou moyen terme.

Détails relatifs à la Journée Investisseurs

La journée investisseurs, dédiée aux analystes financiers et aux investisseurs institutionnels, débutera à 13h BST (14h CET) à Londres et sera aussi diffusée par webcast. Tous les supports de présentation, ainsi que le webcast (en direct et en différé), seront disponibles sur la page Relations Investisseurs du site Internet Technicolor à l'adresse https://www.technicolor.com/fr/relations-investisseurs .

La présentation de TCS viendra à la suite de la présentation de VANTIVA, dont la vision et la stratégie sont présentées dans un communiqué de presse séparé, et sont également disponibles sur le site des investisseurs de Technicolor : https://www.technicolor.com/fr/relations-investisseurs

Calendrier indicatif

Journées Investisseurs pour VANTIVA et Technicolor Creative Studios

Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire de Technicolor

Résultats du 1 er semestre 2022

Assemblée générale appelée à voter sur la Distribution

Distribution des titres de TCS 14 juin 2022

30 juin 2022

28 juillet 2022

T3 2022

T3 2022

###

ANNEXES

Compte de résultat combiné de TCS

Exercice clos le 31 décembre ( en millions d’euros) 2021 2020 2019 ACTIVITÉS POURSUIVIES Chiffre d'affaires 601 438 771 Coût de l'activité (495) (430) (659) Marge brute 106 8 112 Frais commerciaux et administratifs (78) (79) (88) Coûts de restructuration (5) (24) (11) Pertes de valeur nettes sur actifs non courants opérationnels (4) (3) (2) Autres produits 0 (2) 0 Résultat avant charges financières et impôts (EBIT) des activités poursuivies 20 (100) 11 Produits d'intérêts 10 5 4 Charges d'intérêts (31) (19) (31) Autres charges financières nettes - 2 (3) Produits (charges) financiers nets (21) (12) (30) Résultat des sociétés mises en équivalence - 0 0 Impôt sur les résultats (18) 10 (8) Résultat net des activités poursuivies (19) (102) (27) ACTIVITÉS ARRÊTÉES OU EN COURS DE CESSION Résultat net des activités arrêtées ou en cours de cession 5 (24) (11) - - - Résultat net de l'exercice (14) (126) (38) - - - Attribuable aux : - Actionnaires de Technicolor SA (14) (126) (38) - Participations ne donnant pas le contrôle - - -

Etat du résultat global consolidé ajusté audité

Exercice clos le 31 décembre ( en millions d’euros) 2021 2020 2019 Résultat net de la période (14) (126) (38) Eléments qui ne seront pas reclassés en résultat Gains / (Pertes) actuarielles sur les avantages postérieurs à l'emploi 1 (1) (1) Impôts liés - - - Eléments qui pourraient être reclassés en résultat Gains / (Pertes) avant impôts résultant de l'évaluation à la juste valeur des instruments de couverture de flux de trésorerie : - sur les instruments de couverture de trésorerie avant que les transactions couvertes n'affectent le résultat - 0 3 Impôts liés - - - Ecarts de conversion - écarts de conversion de la période 14 (19) 7 - impacts des reclassements en résultat liés à la cession ou à la liquidation d'activités à l'étranger - - - Impôts relatifs à ces éléments - - - Total autres éléments du résultat global 15 (20) 9 Résultat global de la période 1 (146) (29) Attribuable aux : - Actionnaires de TCS 1 (146) (29) - Participations ne donnant pas le contrôle - - -

E tat de la situation financière combinée consolidée

( en millions d’euros) 31 décembre 2021 31 décembre 2020 31 décembre 2019 ACTIF Ecarts d'acquisition 188 176 192 Immobilisations incorporelles 96 102 118 Immobilisations corporelles 46 51 81 Droits d'utilisation 117 98 209 Autres actifs d'exploitation non courants 11 9 9 TOTAL ACTIFS D'EXPLOITATION NON COURANTS 459 436 610 Participations non consolidées 1 - - Autres actifs financiers non courants 14 16 5 TOTAL ACTIFS FINANCIERS NON COURANTS 14 16 6 Impôts différés actifs 22 22 10 TOTAL ACTIFS NON COURANTS 495 475 626 Clients et effets à recevoir 63 57 71 Actifs sur contrat client 74 42 62 Autres actifs d'exploitation courants 31 38 36 TOTAL ACTIFS D'EXPLOITATION COURANTS 169 137 169 Créance d'impôt 7 7 12 Autres actifs financiers courants 181 65 139 Trésorerie et équivalents de trésorerie 12 28 9 Actifs destinés à être cédés 2 73 - TOTAL ACTIFS COURANTS 372 310 328 TOTAL ACTIF 866 785 954

Etat de la situation financière combinée consolidée

( en millions d’euros) 31 décembre 2021 31 décemb r e 2020 31 décembre 2019 CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS Réserves combinées 357 319 459 Ecarts de conversion (130) (144) (124) Capitaux propres attribuables aux actionnaires de TCS 227 175 335 Participations ne donnant pas le contrôle - 1 1 TOTAL CAPITAUX PROPRES 227 175 335 Provisions pour retraites et avantages assimilés 5 6 6 Autres provisions 3 - - Passifs sur contrat client 1 1 2 Autres dettes d'exploitation non courantes 10 9 10 TOTAL DETTES D'EXPLOITATION NON COURANTES 19 16 18 Dettes financières 1 1 1 Dettes de loyers 107 86 174 Impôts différés passifs 16 11 14 TOTAL DETTES NON COURANTES 143 114 207 Autres provisions 6 9 7 Fournisseurs et effets à payer 40 28 53 Provisions pour dettes sociales 62 55 51 Passifs sur contrat client 77 36 36 Autres dettes d'exploitation courantes 39 33 32 TOTAL DETTES D'EXPLOITATION COURANTES 226 162 179 Dettes financières 216 235 174 Dettes de loyers 27 28 48 Dettes d'impôt courant 28 15 10 Passifs liés aux actifs destinés à la vente - 56 - TOTAL DETTES COURANTES 497 495 412 TOTAL PASSIF 640 610 619 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF 866 785 954

Tableau des flux de trésorerie combiné audité Exercice clos le 31 décembre (€ in million) 2021 2020 2019 Résultat net de l'exercice (14) (126) (38) Résultat net des activités arrêtées ou en cours de cession 5 (24) (11) Résultat net des activités poursuivies (19) (102) (27) Ajustements pour réconcilier le résultat net des activités poursuivies avec

la variation nette de la trésorerie d'exploitation Amortissements d'actifs 83 95 96 Pertes de valeur d'actifs (1) 4 2 Variation nette des provisions (3) 3 2 (Gain) pertes sur cessions d'actifs (3) 1 0 Charges (produits) d'intérêts 21 14 28 Autres (dont impôts) 23 (12) 12 Variation du besoin en fonds de roulement et des autres actifs et passifs 30 (3) 7 Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles 131 1 119 Intérêts payés sur dettes de loyers (9) (9) (11) Intérêts payés (23) (9) (18) Intérêts reçus 12 4 2 Impôts payés sur les résultats (1) 0 (5) VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE D'EXPLOITATION

DES ACTIVITES POURSUIVIES (I) 110 (12) 87 Acquisition de titres de participation, net de la trésorerie acquise (0) (1) (0) Produit de cession net de titres de participations 0 (0) 0 Acquisition d'immobilisations corporelles (10) (6) (36) Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 2 0 0 Acquisition d'immobilisations incorporelles incluant les coûts de développement capitalisés (16) (24) (22) Trésorerie mise en nantissement (13) (12) (1) Remboursement de trésorerie mise en nantissement 11 0 1 VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE D'INVESTISSEMENT

DES ACTIVITES POURSUIVIES (II) (26) (42) (57) Contributions reçues / versées à Technicolor SA







(5) 21 (12) Variation nette de la centralisation de trésorerie

Remboursement des dettes de loyers



(81)

(31)



105

(42)



14

(40)



Remboursement des dettes financières (1) (0) (1) VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE DE FINANCEMENT

DES ACTIVITES POURSUIVIES (III) (118) 85 (39) VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE DES ACTIVITES

ARRETEES OU EN COURS DE CESSION (IV) 17 (8) (6) TRESORERIE A L'OUVERTURE DE LA PERIODE 28 9 23 Augmentation (diminution) nette de la trésorerie (I+II+III+IV) (16) 22 (16) Effet des variations de change et de périmètre sur la trésorerie (0) (3) 2 TRESORERIE A LA CLOTURE DE LA PERIODE 12 28 9

Tableau de variation des capitaux propres combinés audités

(€ in million) Réserves combinées Ecarts de conversion Capitaux propres part du groupe Participations ne donnant pas le contrôle Total capitaux propres Au 31 décembre 2018 260 (131) 129 1 130 Résultat net (38) - (38) 0 (38) Autres éléments du résultat global 2 7 9 - 9 Résultat global sur la période (36) 7 (29) 0 (29) Contributions reçues / versées à Technicolor SA 235 - 235 - 235 Stock-option accordées aux employés 1 - 1 - 1 Au 31 décembre 2019 459 (124) 335 1 335 Résultat net (126) - (126) 0 (126) Autres éléments du résultat global (0) (19) (20) - (20) Résultat global sur la période (126) (19) (146) 0 (146) Contributions reçues / versées à Technicolor SA (15) - (15) - (15) Stock-option accordées aux employés 0 - 0 - 0 Au 31 décembre 2020 319 (144) 175 1 175 Résultat net (14) - (14) 0 (14) Autres éléments du résultat global 1 14 15 - 15 Résultat global sur la période (13) 14 1 0 1 Contributions reçues / versées à Technicolor SA 51 - 51 - 51 Stock-option accordées aux employés 1 - 1 - 1 Au 31 décembre 2021 357 (130) 227 0 227

Indicateurs de performance clefs (« KPIs »)

Dans le cadre de son introduction en bourse, TCS a mis à jour ses KPIs, avec pour objectif d’améliorer la comparabilité avec ses pairs et les pratiques du marché, et de les aligner davantage sur la manière dont l'entreprise est gérée.

De façon générale, ces KPIs reflètent les éléments suivants :

Contrats de location opérationnels (loyers) : selon la norme IFRS 16, les contrats de location opérationnels sont capitalisés et inclus dans la dette (avec les intérêts y afférant comptabilisés dans le résultat financier). Selon les nouvelles définitions des KPIs, les contrats de location payés (principalement loyers) sont considérés comme une dépense opérationnelle, ce qui améliore la comparabilité avec les pairs présentant leurs informations selon les normes US GAAP.

Cloud rendering ( capacité informatique externalisée pour le rendu d'image en production ) et coûts informatiques basés sur l'utilisation : selon les précédentes définitions des KPIs, ces coûts étaient comptabilisés comme des actifs incorporels (logiciels tiers) ou des coûts contractuels (capacité informatique externalisée pour le rendu d'image en production) amortis. Cependant, à la lumière de l'évolution des systèmes de facturation appliqués aux logiciels tiers (qui sont de plus en plus facturés en fonction de l'utilisation par opposition aux licences à durée déterminée), ces coûts seront traités comme des dépenses d'exploitation selon les nouvelles définitions de KPIs. En conséquence, puisque la capacité informatique externalisée pour le rendu d'image en production et coûts informatiques basés sur l'utilisation sont traités comme des dépenses d’exploitation, les KPIs non IFRS de TCS relatifs au flux de trésorerie disponible seront ajustés :

(i) des dépenses d’investissement qui excluront les coûts informatiques basés sur l'utilisation ; et

(ii) la variation de besoin en fonds de roulement, qui exclura la capacité informatique externalisée pour le rendu d'image en production.

Contrats de location-financement : selon les normes IFRS, les contrats de location-financement (par exemple, l'infrastructure informatique et les postes de travail) sont comptabilisés comme des immobilisations corporelles ou incorporelles. Selon les nouvelles définitions de KPIs, les contrats de location-acquisition seront inclus dans les flux de trésorerie disponibles opérationnels, après loyer.





En conséquence, le groupe TCS suivra trois indicateurs financiers non IFRS :

L’EBITA ajusté après loyers (nouvelle définition) :

EBIT ajusté positivement des :

Amortissements des incorporels issus des acquisitions ou cessions (PPA) ;

Coûts de restructuration ;

Autres éléments non-récurrent composés des autres produits (charges), pertes de valeurs nettes sur actifs non courants opérationnels, plus ou moins-values de cession.





Et négativement par :

La différence entre les paiements des dettes de loyers opérationnels et la dépréciation des actifs relatifs aux loyers opérationnels.

L’EBIT D A ajusté après loyers (nouvelle définition) :

EBITA ajusté après loyers (nouvelle définition ) auquel on rajoute :

Amortissements et dépréciations, hors amortissement des coûts informatiques basés sur l'utilisation, amortissement des actifs relatifs aux loyers opérationnels et amortissement des incorporels issus d'acquisitions ou de cessions (PPA) ;

Eléments du compte de résultat sans impact sur la trésorerie comme les plans d’attributions d’actions dénoués en instruments de capitaux propres.

Le Flux de trésorerie disponible opérationnel ajusté après loyers (nouvelle définition) :

EBIT D A ajusté après loyers (nouvelle définition ) moins :

Investissements net, excluant les coûts informatiques basés sur l'utilisation (hors la capacité informatique externalisée pour le rendu d'image en production) ;

Paiements relatifs aux dettes de loyers financiers ;

Dépenses de restructuration ;

Variation du besoin en fonds de roulement, hors capacité informatique externalisée pour le rendu d'image en production ;

Autres sorties de trésorerie non récurrentes.





En millions d’euros 2021 2020 2019 Compte de résultat



















































Chiffre d’affaires 601 438 771 EBIT 20 (100) 11 En % du chiffre d’affaires 3 , 4 % -22 , 8 % 1 , 4 % Loyers opérationnels – annulation des loyers payés (principalement immobiliers) (22) (21) (25) Loyers opérationnels - dépréciation 16 17 21 Amortissements des incorporels issus des acquisitions (PPA) 8 8 8 Coûts de restructuration 5 24 11 Autres éléments non récurrents 4 5 2 EBITA ajusté après loyers (nouvelle définition) 31 (67) 29 En % du chiffre d’affaires 5 , 2 % -15 , 2 % 3 , 8 % Amortissements et dépréciations (« D&A ») (1) 43 55 64 Autres éléments sans impacts sur la trésorerie (2) 1 - 1 EBITDA ajusté après loyers (nouvelle définition) 75 (12) 94 En % du chiffre d’affaires 12 , 5 % -2 , 7 % 12 , 3 % Flux de trésorerie disponible



























EBITDA ajusté après loyers (nouvelle définition) 75 (12) 94 Dépenses d’investissement (3) (14) (23) (56) Dette de loyers financiers (paiements) (11) (24) (26) Restructurations (7) (13) (6) Variation du besoin en fonds de roulement et des autres

actifs et passifs (4) 30 (3) 7 Autres éléments sans impacts sur la trésorerie 1 (4) (2) Le Flux de trésorerie disponible opérationnel ajusté après loyers (nouvelle définition) 74 (78) 11 En % de l’EBITDA ajusté après loyers (nouvelle d é finition) 99 , 0 % na 11 , 2 %

(1) Hors capacité informatique externalisée pour le rendu d'image en production et autres coûts informatiques basés sur l'utilisation, dépréciation des loyers opérationnels et amortissements des incorporels issus des acquisitions (PPA), y compris les dépréciations des dettes de loyers financiers.

(2) Principalement plans d’attributions d’actions dénoués en instruments de capitaux propres.

(3) Hors coûts informatiques basés sur l'utilisation (hors la capacité informatique externalisée pour le rendu d'image en production) .

(4) Hors capacité informatique externalisée pour le rendu d'image en production.

Ci-après une réconciliation des chiffres TCS publiés par Technicolor SA avant la Distribution avec les chiffres combiné TCS et les nouveaux libellés et définitions qui seront publiés par TCS à l'avenir :

Libellés et définitions antérieurs 2021A Nouveaux libellés et définitions En millions d’euros Tel que publié

(division TCS) Changement de périmètre

(3) Etats financiers combinés

(définition antérieure) Cloud rendering et autres coûts informatiques basés sur l'utilisation Provisions pour risques et litiges Loyers opérationnels Etats financiers combinés

(nouvelle définition) Chiffre d’affaires des activités poursuivies 629 -28 601 601 Chiffre d’affaires EBITDA ajusté des activités poursuivies 113 -5 107 -10 -2 -22 75 EBITDA ajusté après loyers (nouvelle définition) En % du chiffre d’affaires 17,9 % 18,1 % 12,5 % En % du chiffre d’affaires D&A ( 1) & Réserves (2) , hors amortissements des PPA -72 1 -70 10 2 16 -44 D&A ( 1) & Réserves (2) , hors amortissement des PPA (nouvelle définition) E BITA ajusté des activités poursuivies 41 -4 37 0 0 -6 31 EBITA ajusté après loyers (nouvelle définition) En % du chiffre d’affaires 6,5 % 6,2 % 5,2 % En % du chiffre d’affaires Amortissements des incorporels issus des acquisitions (PPA) -8 -8 -8 Amortissements des incorporels issus des acquisitions (PPA) Eléments non-récurrents -6 -2 -8 -8 Eléments non-récurrents 6 6 Reclassification des intérêts sur loyers opérationnels en résultat financiers (reclassification IFRS 16) EBIT des activités poursuivies 27 -6 20 0 0 0 20 EBIT En % du chiffre d’affaires 4,3 % 3,5 % 3,5 % En % du chiffre d’affaires Résultat financier -21 -21 Résultat financier Impôt sur les résultats -18 -18 Impôt sur les résultats Résultat des sociétés mises en équivalence 0 0 Résultat des sociétés mises en équivalence Résultat net des activités poursui vies -19 -19 Résultat net des activités poursuivies Résultat des activités arrêtées ou en cours de cession 5 5 Résultat des activités arrêtées ou en cours de cession Résultat net de l’exercice -14 -14 Résultat net de l’exercice Autres informations Autres informations Investissements, nets -24 10 -14 Investissements, nets (4) Variation de BFR (yc cloud rendering) 29 0 29 Variation de BFR (hors cloud rendering)

Libellés et définitions antérieurs 2020A Nouveaux libellés et définitions En millions d’euros Tel que publié

(division TCS) Changement de périmètre

(3) Etats financiers combinés

(définition antérieure) Cloud rendering et autres coûts informatiques basés sur l'utilisation Provisions pour risques et litiges Loyers opérationnels Etats financiers combinés

(nouvelle définition) Chiffre d’affaires des activités poursuivies 513 -75 438 438 Chiffre d’affaires EBITDA ajusté des activités poursuivies 18 - 18 -10 0 -21 -12 EBITDA ajusté après loyers (nouvelle définition) En % du chiffre d’affaires 3,6 % 4,2 % -2,7 % En % du chiffre d’affaires D&A ( 1) & Réserves (2) , hors amortissements des PPA -97 16 -81 10 0 17 -55 D&A ( 1) & Réserves (2) , hors amortissement des PPA (nouvelle définition) EBITA ajusté des activités poursuivies -78 15 -63 0 0 -4 -67 EBITA ajusté après loyers (nouvelle définition) En % du chiffre d’affaires -15,3 % -14,3 % -15,3 % En % du chiffre d’affaires Amortissements des incorporels issus des acquisitions (PPA) -8 - -8 -8 Amortissements des incorporels issus des acquisitions (PPA) Eléments non-récurrents -16 -13 -29 -29 Eléments non-récurrents 4 4 Reclassification des intérêts sur loyers opérationnels en résultat financiers (reclassification IFRS 16) EBIT des activités poursuivies -103 3 -100 0 0 0 -100 EBIT En % du chiffre d’affaires -20,0 % -22,8 % -22,8 % En % du chiffre d’affaires Résultat financier -12 -12 Résultat financier Impôt sur les résultats 10 10 Impôt sur les résultats Résultat des sociétés mises en équivalence 0 0 Résultat des sociétés mises en équivalence Résultat net des activités poursuivies -102 -102 Résultat net des activités poursuivies Résultat des activités arrêtées ou en cours de cession -24 -24 Résultat des activités arrêtées ou en cours de cession Résultat net de l’exercice -126 -126 Résultat net de l’exercice Autres informations Autres informations Investissements, nets -30 7 -23 Investissements, nets (4) Variation de BFR (yc cloud rendering) -5 2 -3 Variation de BFR (hors cloud rendering)



































































































Libellés et définitions antérieurs



































































































2019A



































































































Nouveaux libellés et définitions En millions d’euros Tel que publié

(division TCS) Changement de périmètre

(3) Etats financiers combinés

(définition antérieure) Cloud rendering et autres coûts informatiques basés sur l'utilisation Provisions pour risques et litiges Loyers opérationnels Etats financiers combinés

(nouvelle définition) Chiffre d’affaires des activités poursuivies 893 -122 771 771 Chiffre d’affaires EBITDA ajusté des activités poursuivies 164 -14 150 -32 1 -25 94 EBITDA ajusté après loyers (nouvelle définition) En % du chiffre d’affaires 18,3 % 19,4 % 12,2 % En % du chiffre d’affaires D&A ( 1) & Réserves (2) , hors amortissements des PPA -136 18 -118 32 -1 21 -65 D&A ( 1) & Réserves (2) , hors amortissement des PPA (nouvelle définition) EBITA ajusté des activités poursuivies 28 4 32 0 0 -3 29 EBITA ajusté après loyers (nouvelle définition) En % du chiffre d’affaires 3,1 % 4,2 % 3,7 % En % du chiffre d’affaires Amortissements des incorporels issus des acquisitions (PPA) -8 - -8 -8 Amortissements des incorporels issus des acquisitions (PPA) Eléments non-récurrents -16 3 -13 -13 Eléments non-récurrents 3 3 Reclassification des intérêts sur loyers opérationnels en résultat financiers (reclassification IFRS 16) EBIT des activités poursuivies 3 8 11 0 0 0 11 EBIT En % du chiffre d’affaires 0,3 % 1,4 % 1,4 % En % du chiffre d’affaires Résultat financier -30 -30 Résultat financier Impôt sur les résultats -8 -8 Impôt sur les résultats Résultat des sociétés mises en équivalence 0 0 Résultat des sociétés mises en équivalence Résultat net des activités poursuivies -27 -27 Résultat net des activités poursuivies Résultat des activités arrêtées ou en cours de cession -11 -11 Résultat des activités arrêtées ou en cours de cession Résultat net de l’exercice -38 -38 Résultat net de l’exercice Autres informations Autres informations Investissements, nets -57 2 -56 Investissements, nets (4) Variation de BFR (yc cloud rendering) -24 31 7 Variation de BFR (hors cloud rendering)

(1) Y compris capacité informatique externalisée pour le rendu d'image en production chez TCS

(2) Réserves pour risques, litiges et garanties

(3) Principalement Post Production

(4) Hors coûts informatiques basés sur l'utilisation ( hors capacité informatique externalisée pour le rendu d'image en production ).

Facteurs de risques

Facteurs de risques relatifs à l’activité de TCS

Pandémie Covid-19/Santé & Sécurité : les retards de production, les retards clients, les reports ou annulations de projets et les surcoûts liés aux conditions sanitaires et de sécurité dus aux restrictions liées au Covid peuvent impacter négativement l’activité du Groupe.

Industries hautement compétitives : nature hautement compétitive de l'environnement pour toutes les divisions (Film & Episodique VFX, Publicité, Animation and services artistiques liés aux jeux vidéo). En particulier, les projets d'effets visuels de films et épisodiques sont de plus en plus répartis entre un nombre important de fournisseurs d'effets visuels en raison du resserrement des délais de production et de la volonté des clients de diversifier les risques liés aux fournisseurs. De plus, l'internalisation par les clients des services d'effets visuels et/ou d'animation peut limiter ou réduire le marché adressable à l'avenir.

Concentration des clients : une partie importante de l'activité du Groupe reste dépendante de ses relations avec les principaux producteurs de contenus, y compris les grands studios hollywoodiens, les fournisseurs de streaming et les réalisateurs - toute détérioration substantielle de ces relations pourrait avoir un impact négatif sur les performances commerciales et financières du Groupe. La consolidation des clients peut également entraîner une réduction globale du volume de production de nouveaux contenus nécessitant des services d'effets visuels ou d'animation.

Gestion des projets clients : difficulté potentielle pour le Groupe à anticiper et allouer les ressources de manière appropriée afin d’exécuter les projets en respectant les délais et les budgets, à réduire les écarts entre les projets et à s'adapter aux changements imposés par les clients en fonction de leurs calendriers de production et de livraison, en particulier pour les projets à travers plusieurs pays et fuseaux horaires.

Attirer les talents & investir dans la culture : dépendance liée au recrutement et à l'engagement d'un personnel spécialisé doté de compétences solides (créatives, techniques, opérationnelles, etc.), avec une connaissance spécifique de l'industrie. L'absence de stratégie/proposition de valeur ou de projets culturels pour l'intégration de la fonction « People & Talent », combinée à des résultats financiers en baisse, pourrait réduire l'attractivité du Groupe

Gestion, développement et rétention des compétences et des connaissances : la transformation, la situation financière actuelle, le manque d'investissement dans les systèmes, le débauchage par les concurrents et l'absence d'une culture forte, les programmes de bien-être au travail et les processus d'identification des talents clés (tels que les programmes à haut potentiel), peuvent impacter, selon les métiers et les pays ou les régions, la capacité à retenir l'expérience et les collaborateurs aux postes stratégiques, ressources sur lesquelles s'appuie le Groupe

Cybersécurité : du fait de l'existence de contenus hautement sensibles et confidentiels, la gestion et la transmission sécurisées des informations de la Société et des clients est une composante essentielle de l'activité du Groupe. Des systèmes et protocoles de sécurité de contenu non fiables peuvent compromettre à la fois les informations sensibles et les actifs du Groupe

Variation des taux d'intérêt et des taux de change : le Groupe est confronté à l’impact conversion lié aux taux de change, la variation de leur évaluation pouvant avoir un impact sur la valeur des actifs, des passifs, des produits et des charges dans les états financiers combinés du Groupe, même si la valeur de ces éléments n'a pas changé dans leur devise d'origine. Le Groupe est également confronté à un risque de transaction, principalement dans ses ventes en dollars américains par rapport au dollar canadien, par rapport à la livre sterling et par rapport à la roupie indienne.

Évolution de la conformité légale et de l'éthique : le Groupe exerce une activité mondiale qui l'expose aux risques associés à la conduite d'activités dans plusieurs juridictions. Les lois et réglementations auxquelles le Groupe peut être soumis incluent, sans toutefois s'y limiter, les pratiques commerciales générales, les pratiques concurrentielles, la lutte contre la corruption, le traitement des données personnelles, la protection des consommateurs, la gouvernance d'entreprise, le droit du travail, les réglementations fiscales locales et internationales et droits de propriété intellectuelle. Toute évolution majeure de ces lois et réglementations pourrait impacter les activités du Groupe

Facteur de risque relatif à la Distribution

La Distribution : le principal risque associé à la distribution de 65 % du capital de TCS est que la Société ne réalise pas tout ou partie des bénéfices attendus de la Distribution, et la Distribution peut affecter négativement son activité

1 Une définition de l’EBITDA ajusté après loyers (nouvelle définition) est disponible en annexe du présent communiqué .

2 Les informations sur le marché, notamment la taille et le potentiel de croissance, proviennent principalement de sources indépendantes telles que FTI Consulting ( Vendor Due Diligence Report, avril 2022). Toutes les données et informations présentées dans ce communiqué de presse attribuées à FTI Consulting reflètent l'interprétation par le Groupe des données, recherches et points de vue exprimés dans le Vendor Due Diligence Report publié par FTI Consulting en avril 2022 et n'ont pas été revues par FTI Consulting. Toute publication de FTI Consulting doit être lue et interprétée à partir de sa date de publication originale, et non à partir de la date du présent communiqué de presse. FTI Consulting n'assume aucune responsabilité vis-à-vis de tiers pour les informations présentées dans ce communiqué de presse extraites d'études, de rapports ou d'autres documents préparés par FTI Consulting.

3 Ces prévisions pour TCS comprennent des hypothèse s externes, macroéconomiques, dont celles relatives aux taux de change EUR/USD de 1,15 , EUR/CAD de 1,52, EUR/GBP de 0,89 . Ces prévisions comprennent également des hypothèses de la Société concernant des changements de méthode comptables (ajustement IFRIC sur Saas) relatifs à la configuration ou les coûts de personnalisation dans un arrangement de « cloud computing ». Ces impacts non récurrents de l'interprétation IFRIC devraient être significatifs pour 2022 car les investissements logiciels ont été budgétés, entraînant un impact négatif sur l'EBITDA de (4) millions d'euros, et un impact négatif de ( 2 ) millions d'euros sur l'EBITA, et positif de +4 millions d'euros sur dépenses d'investissement. Pour 2023, ces impacts devraient être moins significatifs. La Société estime également des coûts de dissynergie de fonctionnement estimés de 4 à 6 millions d'euros en 2022 et de 10 à 15 millions d'euros en 2023 .

4 Dette Nette / EBITDA

