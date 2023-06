TECHNICOLOR CREATIVE STUDIOS : POINT SUR LA GOUVERNANCE SUITE AU REFINANCEMENT

CORPORATE PRESS RELEASE





TECHNICOLOR CREATIVE STUDIOS

POINT SUR LA GOUVERNANCE SUITE A U REFINANCEMENT

Paris (France), le 1 6 juin 2023 – A la suite de la finalisation de son refinancement le 8 juin 2023 1 , Technicolor Creative Studios annonce une évolution de sa gouvernance avec un Conseil d’administration resserré et la réorganisation de ses Comités.

Composition actualisée du Conseil d’administration





Sur recommandation du Comité de Gouvernance & Responsabilité Sociale, le Conseil d’administration est désormais composé des membres suivants :

M me Anne Bouverot, Présidente du Conseil d’administration

Présidente du Conseil d’administration M me Caroline Parot , Directrice générale et administratrice

, Directrice générale et administratrice M. Andrew Fowler, Administrateur

Administrateur M me Katherine Hays, Administratrice indépendante

Administratrice indépendante M. Rajan Kohli, Administrateur indépendant

Administrateur indépendant M me Christine Laurens , Administratrice indépendante

Administratrice indépendante M. Guillaume Maucomble , Administrateur représentant les salariés

Administrateur représentant les salariés Sculptor, représenté par M. Hadi El Mir, Censeur

représenté par M. Hadi El Mir, Censeur Pimco , représenté par Mme Cecile Davies, Censeur

représenté par Mme Cecile Davies, Censeur Angelo Gordon Europe LLP , représenté par M. Julien Farre, Censeur





Réorganisation des Comités du Conseil d’administration





Le Conseil d’administration de Technicolor Creative Studios a décidé de créer un nouveau Comité Stratégique pour l’accompagner dans la définition et la mise en œuvre de la stratégie de la Société, y compris le plan de transformation Re*Imagined, ainsi que pour les questions de responsabilité sociale de l’entreprise.

Ainsi, les Comités seront réorganisés comme suit :

Comité d’ A udit et des R isques : Christine Laurens (Présidente), Anne Bouverot et Katherine Hays.

: Christine Laurens (Présidente), Anne Bouverot et Katherine Hays. Comité Gouvernance, R émunération s & Talents : Rajan Kohli (Président), Christine Laurens et Guillaume Maucomble. Anne Bouverot, invitée permanente.

: Rajan Kohli (Président), Christine Laurens et Guillaume Maucomble. Anne Bouverot, invitée permanente. Comité Stratégie & RSE : Anne Bouverot (Présidente), Andy Fowler et Katherine Hays. Caroline Parot, invitée permanente.





Le Conseil d’administration tient à remercier les administrateurs pour leur disponibilité, leur engagement et leur soutien lors de la transition vers cette nouvelle phase.

Cette gouvernance resserrée se consacrera à l’accélération de la transformation de la Société et à la livraison de projets de haute qualité pour les clients.

***

A PROPOS DE TECHNICOLOR CREATIVE STUDIOS

Les actions de Technicolor Creative Studios sont admises à la cotation sur le marché régulé d’Euronext Paris (symbole : TCHCS).

Technicolor Creative Studios est une entreprise de technologie créative offrant une expertise de renommée mondiale dans le domaine de la production, animée par un seul objectif : la réalisation d’idées ambitieuses et extraordinaires. Regroupant un réseau de studios multirécompensés, MPC, The Mill, Mikros Animation et Technicolor Games, nous inspirons les entreprises créatives du monde entier afin de leur permettre de produire leurs œuvres les plus emblématiques.

Nos équipes internationales d’artistes et d’experts en technologies s’associent à la communauté créative dans les domaines du cinéma, de la télévision, de l’animation, des jeux vidéo, de l’expérience de marque et de la publicité afin d’apporter l’art universel de la narration aux publics du monde entier.

www.technicolorcreative.com

***

Relations investisseurs :

investor.relations@technicolor.com

Presse :

Image 7 : Technicolorcreative@image7.fr

1 Se référer au communiqué de presse publié le 9 juin 2023, disponible sur le site web : www.technicolorcreative.com

Pièce jointe