Communiqué de Presse

Technicolor : Activité du troisième trimestre 2019

Paris (France), 05 novembre 2019 - Technicolor (Euronext Paris : TCH ; OTCQX : TCLRY) rend compte aujourd'hui de son activité du troisième trimestre 2019.

Technicolor enregistre un trimestre solide, marquant une amélioration des performances d'Ebitda ajusté et de Flux de trésorerie disponible par rapport à l'année dernière malgré des ventes légèrement inférieures à taux de change constants par rapport au troisième trimestre de 2018.

Le Groupe poursuit un objectif de croissance organique soutenue pour Services de Production tout en menant à bien son programme de transformation au sein de Maison Connectée.

La Division Services DVD a renouvelé avec succès un accord avec l'un de ses plus gros clients.

Sur la base des performances du troisième trimestre, Technicolor confirme ses perspectives d'activités.

Services Entertainment

Le Groupe a enregistré une performance solide en termes de chiffre d'affaires dans les Effets Visuels et une performance stable dans les Services DVD.

Services de Production : croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires au cours du trimestre, reflétant : Effets Visuels pour films et séries TV : forte croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires, principalement due à MPC Film, ainsi qu'à la contribution de Mill Film (lancé fin 2018). Les équipes des Effets Visuels pour films et séries TV ont finalisé au 3 ème trimestre 11 grands projets de films et séries TV, incluant Ad Astra (Fox), In the Shadow of the Moon (Netflix), Lady and the Tramp (Disney+), Maleficent: Mistress of Evil (Disney), The Mandalorian (Disney+), Noelle (Disney+), and See (Apple) et ont continué à travailler sur plus de 17 nouveaux projets de films de cinéma et 6 autres projets (Série TV et streaming) dont notamment Artemis Fowl (Disney), Call of the Wild (Fox), Cats (Universal), Dolittle (Universal), Halo (Showtime/Amblin) et The Old Guard (Netflix) ;

: croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires au cours du trimestre, reflétant :

Effets Visuels pour la Publicité : croissance élevée à un chiffre du chiffre d'affaires d'une année sur l'autre. Au cours du troisième trimestre, The Mill et MPC ont reçu de nombreuses distinctions, notamment 4 Clio Awards, 6 Kinsale Shark Awards et un prix Adweek Project Isaac, récompensant les inventeurs du marketing et de la publicité pour Mill Mascot ;



Animation et Jeux : forte croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente, principalement soutenue par des volumes plus élevés dans l'animation épisodique et dans les jeux. Mikros Animation poursuit la production de The SpongeBob Movie: It's a Wonderful Sponge de Paramount et en est aux prémices de la pré-production de deux longs métrages supplémentaires. Technicolor Animation continue de produire plusieurs productions épisodiques haut de gamme, y compris ALVINNN !!! et The Chipmunks saison 4 (Nickelodeon/M6), Elena of Avalor saison 3 (Disney), Fast & Furious: Spy Racers (DreamWorks Animation/Netflix) et Mickey et les Roadster Racers saison 3 (Disney). Technicolor Games a achevé la production de titres AAA au troisième trimestre, notamment FIFA 20 (Electronic Arts), NBA 2K20 (2K) et NHL 20 (Electronic Arts) ;



Post Production : le chiffre d'affaires a diminué par rapport au troisième trimestre 2018, suite à l'arrêt d'activités sous-performantes en Amérique du Nord depuis un an. Sur une base comparable, la Post Production a connu une croissance modérée d'une année sur l'autre, grâce à un niveau d'activité soutenu au Canada et au Royaume-Uni.



Services DVD : Globalement, les volumes de réplication de disques ont augmenté de 7% au troisième trimestre, soit une progression supérieure aux attentes du Groupe. La croissance se retrouve dans tous les formats et a été alimentée par plusieurs sorties de nouveaux titres majeurs, l'actuelle résilience de l'activité issue du catalogue, ainsi que par la réalisation au troisième trimestre de volumes qui étaient initialement prévus pour le quatrième trimestre. Au total, les volumes n'ont diminué que de 4% par rapport à 2018 depuis le début de l'année.

Les volumes associés à la Définition Standard ont augmenté de 7% au troisième trimestre, en particulier en Amérique du Nord (+ 19%) sous l'effet conjugué de l'intensification des nouvelles sorties, du maintien de la résilience de l'activité issue du catalogue et des activités promotionnelles de plusieurs grands studios parmi nos clients ;



ont augmenté de 7% au troisième trimestre, en particulier en Amérique du Nord (+ 19%) sous l'effet conjugué de l'intensification des nouvelles sorties, du maintien de la résilience de l'activité issue du catalogue et des activités promotionnelles de plusieurs grands studios parmi nos clients ; Les volumes Blu-ray TM ont augmenté de 8% grâce à un nombre élevé de nouvelles sorties, avec un impact positif supplémentaire de la croissance de la technologie Blu-ray TM Ultra HD de 11% au cours du trimestre ;



ont augmenté de 8% grâce à un nombre élevé de nouvelles sorties, avec un impact positif supplémentaire de la croissance de la technologie Blu-ray Ultra HD de 11% au cours du trimestre ; Les volumes de CD ont augmenté de 4% grâce aux nouveaux clients sélectionnés et aux gains de parts supplémentaires sur le marché nord-américain.

Pour l'ensemble de la Division des Services DVD, les initiatives visant à adapter les opérations de distribution et les clauses des contrats clients correspondants, se déroulent comme prévu. Elles visent à répondre à la réduction continue des volumes et à la complexité croissante des opérations.

Le Groupe a renégocié avec succès un accord de renouvellement avec l'un de ses plus gros clients, en y intégrant des conditions sensiblement améliorées. Cet accord entrera en vigueur début 2020. Cela fait suite à la prolongation du contrat précédemment annoncée avec un autre studio et qui est entrée en vigueur le 1er juillet.

Maison Connectée

Pour le trimestre, le chiffre d'affaires est en baisse à deux chiffres à taux constant par rapport à l'année dernière, compte tenu d'un ralentissement de la demande en Amérique Latine et d'une performance exceptionnellement forte dans le haut débit chez Comcast l'an dernier.

La Division a continué d'accroître sa part de marché mondiale dans l'accès haut débit, gagnant des parts de marché dans les solutions DOCSIS 3.1 et les solutions vidéo basées sur Android.

North America : le chiffre d'affaires réalisé avec les clients nord-américains est en baisse par rapport au troisième trimestre 2018. Les câblo-opérateurs nord-américains ont continué d'afficher une forte demande des solutions haut débit de Comcast, Cox, Rogers, Vidéotron et Shaw qui ne compense cependant pas totalement la baisse significative du secteur de la vidéo d'une année sur l'autre ;

La poursuite de la vente des stocks excédentaires de la fin du premier semestre a été réalisée avec succès au cours du trimestre.



le chiffre d'affaires réalisé avec les clients nord-américains est en baisse par rapport au troisième trimestre 2018. Europe, Moyen-Orient et Afrique, Asie-Pacifique et Amérique latine : chiffre d'affaires en baisse par rapport à l'exercice précédent principalement en raison des conditions de marché en Amérique latine, notamment au Brésil et au Mexique, et du vaste déploiement du haut débit en Australie au troisième trimestre 2018. Les ventes en Europe et en Asie-Pacifique ont connu une forte croissance.

Maison Connectée bénéficie des progrès significatifs du plan de transformation à trois ans. La division continue de se concentrer sur les investissements et les gains de parts de marché qui permettront d'améliorer les marges au cours du prochain trimestre :

Dans le haut débit, les investissements sont concentrés sur les produits Fibre et DOCSIS3.1 afin de positionner Technicolor en tant que leader innovant et acteur de confiance dans l'écosystème de la Maison Connectée. Au troisième trimestre, le lancement d'une nouvelle plate-forme Wi-Fi 6 a été couronné de succès, avec les premiers contrats remportés sur les marchés nord-américain et européen ;



Pour la vidéo, les solutions basées sur AndroidTV gagnent des parts de marché, conformément à l'objectif d'un taux de succès plus élevé et d'un leadership mondial ; Au cours du trimestre, Maison Connectée a remporté 5 récompenses supplémentaires, dans ce segment en pleine croissance.

Le plan de transformation améliore également la productivité; plus de 75% de l'objectif d'économies de coûts opérationnels a déjà été atteint (sur la base du taux de rendement) à la fin du mois de septembre. De plus, les prix des mémoires ont poursuivi leur tendance à la baisse amorcée en début d'année.

Perspectives

Sur la base des performances du troisième trimestre, Technicolor maintient ses perspectives d'activités :

La rentabilité du Groupe au second semestre s'améliorera de manière significative, grâce à la saisonnalité positive habituelle du second semestre et à un effet de rattrapage tant pour Services de Production que pour Maison Connectée malgré l'impact négatif sur le fonds de roulement du changement de notation par les agences de notation ;



Le Groupe poursuivra ses investissements, via des dépenses d'exploitation et d'investissement, afin de soutenir la croissance organique des Services de Production. En outre, le Groupe prévoit de mener à bien son programme de transformation au sein de Maison Connectée.

Calendrier financier

Résultats annuels 2019 27 février 2020

