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Tecan Group dans le rouge, malgré une publication encourageante
information fournie par AOF 11/08/2026 à 10:28
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(Zonebourse.com) - Après deux séances consécutives de belle hausse, le titre Tecan Group AG s'affiche en forte baisse à Zurich (-9,13%, à 183,55 francs suisses). L'entreprise a dévoilé des comptes semestriels pourtant globalement conformes aux attentes et a confirmé ses perspectives annuelles et de moyen terme.

Le spécialiste suisse des équipements de laboratoire et d'automatisation médicale a vu son chiffre d'affaires s'établir à 427,5 millions de francs suisses, en hausse de 3,4% en monnaies locales, ou en baisse de 2,7% en francs suisses en raison d'effets de change défavorables. Dans le détail, les deux grandes divisions du groupe ont contribué à la bonne performance du groupe en monnaies locales : 3,1% pour Business Life Sciences et 3,6% pour Business Partnering.

En ce qui concerne les prises de commandes, elles ont progressé de 3% et la marge d'Ebitda ajustée a atteint 15,1%, en légère hausse par rapport aux 15% du premier semestre 2025.

Au niveau des perspectives, les objectifs de l'année ont été confirmés et Tecan Group vise toujours une croissance des ventes dans le bas de la fourchette à un chiffre en monnaies locales et une marge d'Ebitda ajustée comprise entre 15,5 et 16,5%.

A moyen terme, la société table sur des revenus de 1 milliard de francs suisses et une marge d'Ebitda ajustée de 20% d'ici 2028.

L'avis des analystes

Selon les données d'UBS, les agrégats financiers de Tecan Group sont globalement conformes aux attentes. Le chiffre d'affaires a atteint 427,5 millions de francs suisses, là où la banque suisse tablait sur 423 millions. De son côté, l'Ebitda ajusté s'est élevé à 65 millions de francs suisses, soit 7 millions de plus que les attentes d'UBS. L'avis est à acheter sur l'action Tecan Group, avec une cible de 208 francs suisses.

Chez Morgan Stanley, cette publication a été qualifiée de "globalement mitigée, avec un ralentissement des commandes mais une meilleure évolution des marges". La recommandation est à pondération en ligne.

Vontobel est un peu plus pessimiste et estime que l'entreprise fait face à une situation difficile qu'elle ne pourra pas résoudre facilement. Le groupe financier suisse pense qu'une bonne partie des bonnes nouvelles est déjà intégrée dans le cours de l'action.

Enfin, pour ZKB, une banque suisse, la forte performance du cours de l'action depuis le début de l'année ( 57,20%) pourrait être une raison susceptible d'inciter certains investisseurs à prendre leurs bénéfices.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 11/08/2026 à 10:28:00.

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