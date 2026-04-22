TE prévoit un bénéfice plus élevé, mais met en garde contre une hausse des prix due à la guerre en Iran

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(Ajoute des actions au paragraphe 2) par Anshuman Tripathy

TE Connectivity TEL.N a prévu un bénéfice du troisième trimestre supérieur aux attentes de Wall Street mercredi, mais a averti qu'il pourrait devoir répercuter la hausse des coûts des matières premières sur les clients si le conflit au Moyen-Orient continuait à perturber les chaînes d'approvisionnement.

Les actions de la société basée à Galway, en Irlande, ont chuté de plus de 5,4 % dans les échanges avant bourse.

L'avertissement est intervenu alors que la hausse des coûts de transport, y compris les taux de fret, et les produits à base de pétrole tels que les résines ont augmenté la pression après la guerre en Iran, a déclaré le directeur général Terrence Curtin lors d'une interview accordée à Reuters.

"Nous devrons voir combien de temps ces impacts dureront, espérons qu'ils ne dureront pas longtemps, et à cet égard, nous devrons répercuter les prix pour protéger notre marge", a déclaré M. Curtin.

La hausse des prix des plastiques et des polymères , due aux perturbations des flux de pétrole et de produits pétrochimiques liées à la guerre au Moyen-Orient, a incité certaines entreprises à adopter des stratégies d'atténuation en matière de prix et d'autres opérations.

Au deuxième trimestre, les ventes du segment des solutions industrielles de la société, qui fabrique des systèmes de connecteurs électriques et des composants pour l'automatisation des usines et l'équipement utilisé dans les centres de données, ont augmenté de 27 % par rapport à l'année précédente.

Curtin a déclaré que la croissance du segment industriel était due à la demande d'outils d'IA et d'infrastructures énergétiques telles que les réseaux, en particulier pour les centres de données gourmands en énergie.

L'entreprise a enregistré une hausse de 4,7% des ventes nettes en glissement annuel pour le deuxième trimestre dans son segment des solutions de transport, qui fabrique des terminaux, des systèmes de connecteurs et des capteurs utilisés dans les véhicules.

La société prévoit un bénéfice ajusté de 2,83 $ par action pour le trimestre en cours, alors que les analystes s'attendaient à 2,80 $ par action, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires pour le trimestre clos le 27 mars s'est élevé à 4,74 milliards de dollars, contre des estimations de 4,76 milliards de dollars.

TE Connectivity a déclaré un bénéfice ajusté de 2,73 $ par action pour le deuxième trimestre, dépassant les estimations de 2,70 $.