TE Connectivity progresse grâce à des prévisions de bénéfices optimistes pour le deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 janvier - ** Les actions du fabricant de composants électriques TE Connectivity TEL.N augmentent de près de 3 % à environ 240,2 $ avant le marché ** TEL prévoit un bénéfice pour le T2 supérieur aux estimations de Wall Street, misant sur l'augmentation de la demande pour ses outils et produits liés à l'intelligence artificielle

** Prévision d'un bénéfice par action ajusté au deuxième trimestre d'environ 2,65 $ par rapport aux attentes des analystes de 2,63 $ - données compilées par LSEG

** Le bénéfice ajusté du premier trimestre s'élève à 2,72 $ par action, dépassant les estimations de 2,55 $

** Le chiffre d'affaires trimestriel de TEL s'est élevé à 4,67 milliards de dollars, dépassant les estimations de 4,53 milliards de dollars

** Le prix cible médian des 21 courtiers couvrant le titre est de 273,5 $

** TEL a gagné 59,1% en 2025