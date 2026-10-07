TD Synnex recule après avoir conclu un accord pour racheter BlueStar

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
7 octobre - ** Le distributeur de technologies TD Synnex Corporation SNX.N voit son cours reculer de 2,2% à 272,49 dollars
** SNX annonce l'acquisition de BlueStar, élargissant ainsi son offre technologique; les conditions de l'opération n'ont pas été divulguées
** BlueStar est un distributeur spécialisé dans les technologies, possédant une expertise dans les domaines de l’AIDC, de la RFID, de la mobilité et des technologies de point de vente
** L'opération devrait permettre aux clients et aux fournisseurs de SNX d'accéder à une gamme plus large de technologies, de ressources et de compétences spécialisées - co
** SNX précise que la société et BlueStar continueront à fonctionner de manière indépendante jusqu’à la finalisation de l’opération, sous réserve des autorisations réglementaires
** En tenant compte des fluctuations de la séance, SNX affiche une hausse de 81,4% depuis le début de l’année
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