TD Cowen relève la recommandation sur Lear Corp à « acheter » en raison de sa dynamique de croissance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 mai - ** TD Cowen relève la recommandation du fournisseur de pièces automobiles Lear Corp LEA.N de « conserver » à « acheter » et augmente son objectif de cours de 138 $ à 165 $

** Ce nouvel objectif de cours implique un potentiel de hausse de 18% par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** La société de courtage estime que l'entreprise est bien placée pour tirer parti de la hausse de la production automobile en Amérique du Nord, ce qui pourrait soutenir une amélioration de sa valorisation

** Il ajoute que l'amélioration plus rapide que prévu de la composition de la clientèle, la hausse des commandes et l'amélioration des marges sont autant de facteurs qui renforcent le potentiel de hausse

** Sept des 18 courtiers attribuent à l'action la recommandation « acheter » ou supérieure, 11 la recommandation « conserver »; leur objectif de cours médian est de 143 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, le titre avait progressé de 22% depuis le début de l'année