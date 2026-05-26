Guerre en Ukraine : Vladimir Poutine signe une loi qui permet d'effacer les dettes financières des nouvelles recrues dans l'armée russe

Les nouvelles recrues doivent s'engager pour un an minimum et participer à "l'opération militaire spéciale" en Ukraine.

Vladimir Poutine à Moscou, en Russie, le 22 mai 2026. ( POOL / ALEXEY NIKOLSKY )

Jusqu'à 120.000 euros de dettes effacées contre un an de service dans la guerre en Ukraine. Le président russe Vladimir Poutine a signé lundi 25 mai une loi pour inciter les russes à rejoindre son armée engagée sur le territoire ukrainien.

Depuis plus de quatre ans, la Russie propose des salaires attractifs et des avantages sociaux aux personnes qui s'engagent dans son offensive à grande échelle contre l'Ukraine, lancée en février 2022.

La nouvelle loi offre l'effacement des dettes jusqu'à 10 millions de roubles (environ 120.000 euros) pour ceux ayant signé un contrat avec l'armée à partir du 1er mai 2026, si leurs dettes étaient déjà en cours de recouvrement judiciaire. Cette loi prévoit également un possible effacement des dettes du conjoint de la personne signant le contrat.

Participation obligatoire à la guerre en Ukraine

D'après ce texte, le nouveau contrat doit être signé pour une durée minimale d'un an et implique une participation à "l'opération militaire spéciale" , le terme utilisé par le Kremlin pour désigner son offensive en Ukraine.

L'économie russe est sur le pied de guerre depuis plus de quatre ans, les besoins des forces armées primant sur ceux des autres secteurs.

Le Kremlin s'efforce également d'offrir une ascension sociale aux combattants de retour du front, en leur donnant des emplois de premier plan en Russie.