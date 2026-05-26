(Actualisé avec contrats à terme sur indices, Elil Lilly, Honeywell)

Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,50% pour le Dow Jones .DJI , de 0,66% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 1,01% pour le Nasdaq .IXIC :

* SECTEUR DES SEMI-CONDUCTEURS - En avant-Bourse, MARVELL TECHNOLOGY MRVL.O bondit de 5,7%, tandis que MICRON MU.O et INTEL INTC.O prennent environ 2% chacun, les valeurs liées aux puces continuant de bénéficier de l'engouement pour l'intelligence artificielle (IA)

Par ailleurs, le groupe chinois Huawei Technologies a annoncé lundi son intention de fabriquer des semi-conducteurs avancés à l'aide d'une nouvelle technologie d'ici cinq ans, mettant en perspective les efforts de Pékin pour contrer les sanctions américaines qui ont rendu difficile la production de puces de pointe en Chine.

* ALPHABET GOOGL.O - L'Union européenne (UE) envisage d'infliger à Google, filiale d'Alphabet, une amende de plusieurs centaines de millions d'euros dans le cadre d'une enquête antitrust, a rapporté lundi le journal allemand Handelsblatt, citant des sources au sein de la Commission européenne.

Il s'agirait de la sanction la plus sévère jamais infligée à ce jour par l'UE pour violation de son règlement sur les marchés numériques (DMA), ajoute Handelsblatt.

* NVIDIA NVDA.O - Jensen Huang, le directeur du groupe américain, a déclaré samedi que ses prévisions concernant un marché des processeurs évalué à 200 milliards de dollars (171,88 milliards d'euros) incluaient la Chine, ce qui indique que Nvidia continue de miser sur une forte demande à long terme dans ce pays, malgré les tensions technologiques persistantes entre Washington et Pékin.

* UBER UBER.N envisage de relever son offre sur Delivery Hero DHER.DE après une proposition initiale valorisant le groupe allemand de livraisons de repas à 11,5 milliards d'euros, a rapporté dimanche le Financial Times.

* PONY AI PONY.O s'envole de 10,4% en avant-Bourse. La société chinoise, qui développe des technologies de conduite autonome, a annoncé mardi vouloir porter sa flotte de robotaxis à 3.500 véhicules d'ici la fin de l'année, contre plus de 1.700 actuellement, soit une augmentation de 16,7% par rapport à un objectif initial de 3.000.

* JOYY JOYY.O grimpe de 12,3% en avant-Bourse, la plateforme technologique chinoise ayant publié un chiffre d'affaires au premier trimestre supérieur aux attentes.

* ELI LILLY LLY.N - Le laboratoire pharmaceutique a annoncé mardi l'acquisition de trois sociétés spécialisées dans le développement de vaccins, Curevo, LimmaTech Biologics et Vaccine Co, dans le cadre d'opérations dont la valeur totale pourrait atteindre près de 4 milliards de dollars.

* HONEYWELL HON.O a annoncé mardi que sa filiale Quantinuum visait une valorisation pouvant atteindre 12,7 milliards de dollars lors de son introduction en Bourse aux États-Unis, une opération qui cherche à tirer parti de l'intérêt accru des investisseurs pour l'informatique quantique.

* NORTHROP GRUMMAN NOC.N - Jefferies abaisse l'objectif de cours du groupe de défense de 660 dollars à 620 dollars, tout en maintenant sa recommandation à "conserver".

* PERSHING SQUARE PS.N - Jefferies entame la couverture de la valeur avec une recommandation à "conserver" et un objectif de cours à 40 dollars.

(Rédigé par Claude Chendjou et Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)