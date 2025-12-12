TD Cowen relève l'objectif de prix d'Exxon en raison de l'augmentation des gains dans le Permian

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 décembre - ** TD Cowen augmente l'objectif de prix sur la major pétrolière américaine Exxon Mobil XOM.N à 135 $ contre 128 $

** Le nouveau PT représente une prime de ~13% par rapport à la dernière clôture de l'action

** Selon la société de courtage, l'amélioration de la récupération du Permian et les réductions de coûts de XOM entraînent une augmentation des bénéfices et des flux de trésorerie jusqu'en 2030 sans investissements supplémentaires, ce qui la différencie encore plus de ses pairs

** Nous pensons que le prix du pétrole relativement bas nécessaire pour couvrir son dividende, la croissance sous-jacente du CFO et la capacité excédentaire du bilan permettent à XOM de maintenir ses distributions actuelles aux actionnaires - selon la société de courtage

** TD Cowen continue de considérer le rythme de distribution actuel d'Exxon comme dérisqué, même en supposant des flux de trésorerie disponibles inférieurs jusqu'en 2030 par rapport aux prévisions de XOM.

** 16 des 29 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou plus élevée et 13 comme "conservée"; l'objectif de prix médian est de 132 $ - données compilées par LSEG ** A la dernière clôture, XOM a progressé de 11,1 % depuis le début de l'année