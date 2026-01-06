TD Cowen réduit les prévisions pour Hims & Hers, en raison de problèmes d'évaluation

6 janvier - ** La société de courtage TD Cowen réduit l'objectif de prix de la société de télésanté Hims & Hers

HIMS.N de 48 $ à 37 $, en invoquant des problèmes d'évaluation

** Le nouveau PT représente une hausse de 6,6 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage voit de fortes perspectives de croissance; elle affirme que les plateformes de télésanté comme HIMS sont axées sur les soins personnalisés, ce qui stimule l'adoption par les abonnés

** La société s'aventure dans les tests à domicile pour des soins plus précis et personnalisés

** Trois des 15 sociétés de courtage évaluent l'action à "acheter" ou plus, 10 à "conserver", deux à "vendre"; le prix médian est de 40 $, selon les données compilées par LSEG

** HIMS a augmenté de ~34% en 2025