TD Cowen réduit les prévisions pour Hims & Hers, en raison de problèmes d'évaluation
information fournie par Reuters 06/01/2026 à 15:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 janvier - ** La société de courtage TD Cowen réduit l'objectif de prix de la société de télésanté Hims & Hers

HIMS.N de 48 $ à 37 $, en invoquant des problèmes d'évaluation

** Le nouveau PT représente une hausse de 6,6 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage voit de fortes perspectives de croissance; elle affirme que les plateformes de télésanté comme HIMS sont axées sur les soins personnalisés, ce qui stimule l'adoption par les abonnés

** La société s'aventure dans les tests à domicile pour des soins plus précis et personnalisés

** Trois des 15 sociétés de courtage évaluent l'action à "acheter" ou plus, 10 à "conserver", deux à "vendre"; le prix médian est de 40 $, selon les données compilées par LSEG

** HIMS a augmenté de ~34% en 2025

Valeurs associées

HIMS&HERS HLTH RG-A
34,740 USD NYSE 0,00%
