TD Cowen réduit l'objectif de cours de Netflix en raison d'estimations de dépenses plus élevées

13 janvier - ** TD Cowen réduit l'objectif de cours du géant du streaming Netflix NFLX.O à 115 $, contre 142 $ auparavant

** Le nouvel objectif de cours implique toujours une hausse de 28,6% par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage a réduit ses estimations du résultat d'exploitation, de l'Ebitda et du BPA d'environ 2 % par an entre 2025 et 2030, en raison d'estimations de dépenses légèrement plus élevées

** Les actions de la société sont en baisse marginale avant le marché

** La note moyenne de 46 analystes est "buy"; leur objectif de cours médian est de 125 $ - données compilées par LSEG

** Netflix a gagné 5,2% en 2025